Angielski dziennikarz przewiduje: Kubica pojedzie w 2019 roku





Sezon 2019 w Formule 1 ma być przełomowy dla Roberta Kubicy. Zajmujący się wyścigami dziennikarz Joe Saward podaje jeden z możliwych scenariuszy: team Williams wystartuje z mieszanką rutyny z młodością.

Kubica traci cierpliwość i "stawia ultimatum". "Nie zamierzam czekać do grudnia" Czas mija... czytaj dalej » Za rutynę, zdaniem Sawarda, ma odpowiadać polski kierowca. Anglik, felietonista motorsportweek.com, twierdzi, że Kubica uzbierał 10 milionów wsparcia sponsorskiego. Pieniądze w Formule 1 poza umiejętnościami są istotną składową możliwości zawodnika.



"To sugeruje, że Williams może zdecydować się na duet Kubica - Russell" - napisał Saward, który o takim możliwym scenariuszu usłyszał w kuluarach.



George Russell to 20-letni, obiecujący kierowca, w kończącym się sezonie numer trzy w pędzącym po kolejne mistrzostwo świata konstruktorów Mercedesie GP. Kubica w Williamsie jest rezerwowym, do jego obowiązków należy testowanie bolidu i przekazywanie wskazówek.

Dwóch do wymiany

Według Sawarda w brytyjskim teamie zanosi się na przemeblowanie podstawowego składu kierowców. Lance Stroll od jakiegoś czasy przebąkuje o przeprowadzce do Force India, zespołu należącego do jego ojca. Na dodatek SMP Bank, stojący za wsparciem drugiego z zawodników, Siergieja Sirotkina, może mieć poważne problemy z transferem pieniędzy w wyniku sankcji, jakie nałożono na rosyjskie przedsiębiorstwa po aneksji Krymu.



Więcej ma być jasne po Grand Prix Meksyku (28 października). Wtedy skład na kolejny sezon ogłosi Toro Roso i będzie wiadomo, co dalej ze Strollem.

Wciąż nic nie wie

Sam Kubica wywiera nacisk na kierownictwo Williamsa. Chciałby jak najszybciej wiedzieć, na czym stoi.

- Nie chcę tkwić w zawieszeniu tak jak przed rokiem. Wszyscy mamy terminy i musimy dotrzymywać danego słowa. Ja wciąż nic nie wiem. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Nie zamierzam jednak czekać do grudnia. Jestem w trakcie innych negocjacji i jeśli Williams nie odniesie się do mojej sytuacji, podejmę decyzję - cytował polskiego kierowcę przed kilkoma dniami włoski dziennik "Corriere dello Sport".

Polak po pamiętnym wypadku w 2011 roku chce wrócić do ścigania w Formule 1. Walkę o to rozpoczął latem ubiegłego roku. Najpierw wziął udział w testach Renault, potem sprawdzał go Williams. Ostatecznie na początku roku trafił do ekipy z Grove.