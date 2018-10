Miało być Ferrari, był wypadek. Kulisy niedoszłego transferu Kubicy





Krok numer jeden - dołączyć do bajkowego świata F1. Krok numer dwa - wskoczyć do czerwonego bolidu Ferrari i sięgnąć w nim po tytuł mistrza świata. Taki jest cel każdego kierowcy wyścigowego. Robert Kubica miał to wszystko w zasięgu wzroku, na wyciągnięcie ręki. Gigantyczną szansę zmarnował sam, teraz z całej mocy walczy o powrót chociaż w pobliże miejsca, w którym był.

Morawiecki spotkał się z Kubicą. "No hard feelings i jedziemy dalej!" Był temu... czytaj dalej » Sprawa była przesądzona, podpis Kubicy pod kontraktem z Ferrari złożony. Brakowało tego ze strony Stefano Domenicalego, ówczesnego szefa włoskiej stajni.

Bajka runęła w sekundę.

Herr Theissen wyrzucił mistrza

Talent to przeważnie za mało. By dostać pracę w F1, zawodnik powinien przynieść ze sobą dziesiątki milionów euro. Takie realia.

Jak wielkie musiały być umiejętności Kubicy, skoro w roku 2006, mając lat 21, został zatrudniony przez BMW Sauber F1 Team bez wspierających go milionów? W świecie, gdzie miejsca na przypadek nie ma, o sentymentach nie wspominając, postawiono na młodzieńca z Polski.

Został trzecim kierowcą, testowym i rezerwowym, obok tych podstawowych, Jacquesa Villeneuve'a i Nicka Heidfelda. Ich szef Mario Theissen lojalnie uprzedzał, że nie ma żadnych szans, ale to żadnych szans, by Robert szybko zajął miejsce któregoś z nich.



Mylił się. Przed Grand Prix Węgier Herr Theissen wyrzucił Villeneuve'a - tak, mistrza świata 1997 – i postawił na debiutanta.

Dwa wyścigi później, na włoskiej Monzy, Kubica sensacyjnie zajął trzecią lokatę. Theissen siedział wtedy w motorhomie ekipy nad szklanką piwa, nie wierząc w to, co się stało.

Zanosiło się na karierę wielkich rozmiarów.

Kubica jest rezerwowym kierowcą Williamsa

Lekarze walczyli o jego życie

Do dramatu doszło u progu sezonu 2011, kiedy Kubica reprezentował już barwy Renault.

W lokalnym rajdzie Ronde di Andora prowadzony przez niego samochód wbił się w metalową barierę przy drodze. Bariera przeszyła karoserię i zdruzgotała mu prawą rękę. O jego życie lekarze walczyli godzinami.

"Na szczęście złamał rękę". Morawiecki o sponsorowaniu Kubicy Mateusz... czytaj dalej » O F1 musiał zapomnieć.

Gdyby nie wypadek, trafiłby do Ferrari, co sam potem zdradził. A BZ WBK – będący wówczas częścią hiszpańskiego banku Santander, który był głównym sponsorem włoskiego zespołu - zostałby i jego sponsorem.

Z ujawnionych właśnie przez portal onet.pl nagrań z restauracji Sowa i Przyjaciele wynika, że Mateusz Morawiecki – od grudnia 2017 premier - jako prezes BZ WBK uznawał za nieopłacalne sponsorowanie Kubicy.

"Zobacz, oni są tak... (Santander - red.) w krajach, które kochają Formułę 1. Niemcy, Anglia, Stany i Brazylia. I Hiszpania. Kraje, które kochają Formułę 1 i oni tam są. To z ich punktu widzenia ok. Z mojego, ja mówię, ja tego nie chcę, kur... Pięć dych co roku płacić. Sp...laj" – mówi Morawiecki w rozmowie z 2013 roku z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą, prezesem PGE Krzysztofem Kilianem i jego zastępczynią Bogusławą Matuszewską.

"Na szczęście złamał rękę, raz, drugi" – stwierdza na nagraniu Morawiecki.

W siedzibie Orlenu

Przełom nastąpił w roku 2017. Sprawności w ręce Kubica nie odzyskał, znowu został jednak testerem i kierowcą rezerwowym, tym razem w Williamsie.

Kubica znowu chce startować w wyścigach F1

Następny krok, czyli powrót do wyścigów, bez pieniędzy okazał się niemożliwy. Miejsce w bolidzie, przynosząc miliony, zagwarantował sobie Rosjanin Siergiej Sirotkin.

Nagraniami z restauracji Sowa i Przyjaciele na swój temat polski kierowca głowy sobie nie zaprząta. W poniedziałek spotkał się z premierem Morawieckim. "Wizyta u Premiera. Polska zawsze wspiera swoich. I nam jeszcze doszedł jeden temacik do dzisiejszej agendy. No hard feelings i jedziemy dalej!" – stwierdził potem w mediach społecznościowych.

Tego samego dnia wieczorem odwiedził siedzibę Orlenu.

