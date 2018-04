Incydent na torze. Bolid taranuje mechanika





Team Ferrari kończy Grand Prix Bahrajnu z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony kolejne zwycięstwo Sebastiana Vettela, z drugiej incydent, po którym wyścig dla Kimiego Raikkkonego przedwcześnie się zakończył, a jeden z mechaników przypłacił go podwójnym złamaniem nogi.

To było w czasie drugiego wjazdu Raikkonena do alei serwisowej. Pit stop jak to pit stop. Kilka sekund wizyty, zmiana opon i jak najszybsze dołączenie do ścigającej się stawki. Takie są zwykle założenia.

W niedzielę na torze Sakhir w zespole Ferrari coś nie zagrało. Fin ruszył, choć nie zdążono dokręcić w jego maszynie lewego tylnego koła. Po ułamku sekundy rozpędzający się bolid Raikkonena, ważący ponad siedemset kilogramów, przejechał po nodze mechanika zaabsorbowanego procesem wymiany ogumienia.



The Raikkonen pit stop. Ouch #BahrainGP#F1pic.twitter.com/TffdMCkO9D — Ahmed A. AlQayem (@8bitsofahmed) 8 kwietnia 2018









Wyglądało to dramatycznie. Potrącony Francesco Cigarini upadł, za chwilę pierwszej pomocy udzieliły mu służby ratownicze na torze. Później odwieziono go do szpitala, a szef mechaników Ferrari Maurizio Arrivabene przyznał, że u jego kolegi doszło do podwójnego złamania - kości piszczelowej i strzałkowej.

Źródło: Giuseppe Cacace Via AP/EastNews Dramatyczne chwile na torze Sakhir

Widział zielone światło

O kontynuowaniu wyścigu przez fińskiego kierowcę nie było mowy, bo nie dokończono dokręcenia tylnego koła. Zrezygnowany Raikkonen opuścił bolid i tor.



- Nie wiem, co się stało. Widziałem zielone światło i ruszyłem - przyznał na gorąco.



Sebastian Vettel, drugi z kierowców Ferrari, swoje niedzielne zwycięstwo zadedykował poturbowanemu mechanikowi.

Drugi na mecie był Valtteri Bottas z Mercedesa, drugi Lewis Hamilton z tego samego teamu.