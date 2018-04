Mercedes doczekał się zwycięstwa, zespół Kubicy punktów. "Co za głupek"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Hamilton wygrał w Baku

Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa GP wygrał na ulicznym torze w Baku wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu, czwartą rundę mistrzostw świata Formuły 1. To pierwsze w tym sezonie zwycięstwo obrońcy tytułu.

Drugi był Fin Kimi Raikkonen z Ferrari, a trzeci Meksykanin Sergio Perez z Force India.

Wyścig w Baku miał emocjonujący przebieg, doszło do kilku kraks, na torze trzy razy pojawiał się samochód bezpieczeństwa, przez co m.in. Niemiec Sebastian Vettel stracił szansę walki o zwycięstwo.

Urwał koło

Szefowa Kubicy: ten sport został zniszczony Szefowa ekipy... czytaj dalej » Emocje zaczęły się tuż po starcie. Już na pierwszym okrążeniu doszło do kolizji Raikkonena z Estebanem Oconem z Force India. Samochód Francuza został uszkodzony i kierowca musiał się wycofać. W chwilę później jazdę zakończył Siergiej Sirotkin z Williamsa. Rosjanin miał kolizję z Fernando Alonso (McLaren), urwał przednie lewe koło i także zaparkował bolid na poboczu toru. Natomiast Hiszpan zjechał do alei serwisowej mając przebite dwie prawe opony, przez co stracił sporo cennych sekund.



Znany z wybuchowego charakteru Alonso, oceniając postawę Rosjanina, w radiu wyścigowym kilka razy głośno krzyknął "co za głupek". Ostatecznie dojechał do mety na siódmej pozycji.

Kraksa kierowców Red Bulla

Po przejechaniu 20 okrążeń kierowcy zdecydowali się na zmianę opon. Z czołówki jako pierwszy w serwisie pojawił się Hamilton, po zmianie spadł z drugiej na trzecią pozycję. Na 30. okrążeniu opony zmienił Vettel, po powrocie na tor wyjechał na drugiej pozycji, a liderem został Valtteri Bottas. Fin jako jedyny z czołówki dość długo jechał na pierwszym komplecie opon i było wiadomo, że po zjeździe do pit stopu na prowadzenie wróci Vettel.



Te przewidywania stały się nieaktualne na 40. okrążeniu za sprawą dwóch kierowców Red Bulla - doszło do kraksy Daniela Ricciardo z Maksem Verstappenem. Holender początkowo zostawił Australijczykowi miejsce do wyprzedzenia przy wewnętrznej części toru, ale chwilę później zmienił kierunek jazdy. Ricciardo nie zdążył zareagować i uderzył w tył bolidu partnera.



Oba samochody zostały poważnie uszkodzone, na tor wyjechał safety car i rozpoczęła się neutralizacja. Bottas natychmiast zjechał na konieczną zmianę opon i... zdołał wrócić na tor przed Vettelem. Niemiec zdziwiony wielokrotnie pytał inżynierów przez radio "jak to było możliwe?".

Źródło: PAP/EPA Stroll zdobył pierwsze punkty

Wypadł z toru

Gdy neutralizacja miała się zakończyć, panowanie nad bolidem stracił Francuz Romain Grosjean z ekipy Haas. Jadąc za autem bezpieczeństwa rozbił się, a służby porządkowe miały problem z usunięciem uszkodzonego samochodu.



Podczas restartu źle zareagował Vettel, wypadł z toru, przed nim znaleźli się nie tylko kierowcy Mercedesa, ale i Kimi Raikkonen z Sergio Perez. Wtedy ogromny pech dopadł prowadzącego Bottasa. Dwa okrążenia przed końcem Fin najechał na fragmenty rozbitych bolidów, przebił tylną prawą oponę i zakończył jazdę. Liderem został Hamilton, drugi jechał Raikkonen. Vettel próbował atakować Pereza, ale Meksykanin nie dał się wyprzedzić.



Pierwsze punkty w sezonie wywalczyła ekipa Williamsa, w której kierowcą testowym i rezerwowym jest Robert Kubica. Kanadyjczyk Lance Stroll zajął ósme miejsce.



Po zwycięstwie Hamilton został liderem klasyfikacji generalnej MŚ, o cztery punkty wyprzedza Vettela.

Źródło: PAP/EPA Radość Hamiltona



Wyniki GP Azerbejdżanu:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:43.44,291

2. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) strata 2,460 s

3. Sergio Perez (Meksyk/Force India) 4,024

4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 5,329

5. Carlos Sainz jr. (Hiszpania/Renault) 7,515

6. Charles Leclerc (Monako/Sauber) 9,158

7. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren) 10,931

8. Lance Stroll (Kanada/Williams) 12,546

9. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren) 14,152

10. Brendon Hartley (Nowa Zelandia/Toro Rosso 18,030

11. Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber) 18,512

12. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso) 24,720

13. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 30,663

14. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 1 okrążenie



Nie ukończyli: Romain Grosjean (Francja/Haas), Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault), Esteban Ocon

(Francja/Force India), Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull), Sergiej Sirotkin (Rosja/Williams),

Max Verstappen (Holandia/Red Bull)



Czołówka klasyfikacji MŚ F1 (po 4 z 21 wyścigów):



1. Lewis Hamilton (W. Brytania) 70 pkt

2. Sebastian Vettel (Niemcy) 66

3. Kimi Raikkonen (Finlandia) 48

Źródło: PAP/EPA W bolidzie Bottasa eksplodowała opona