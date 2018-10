Mistrz broni najgroźniejszego rywala. "Zasługuje na więcej szacunku"





To nic, że na całego walczą o tytuł mistrza świata, miejsce na dobre słowo i tak się znalazło. - Media powinny okazywać Sebastianowi Vettelowi więcej szacunku - oświadczył Lewis Hamilton.

Kierowca F1 o rywalu: jest i zawsze będzie głupi Pędzący bolidem... czytaj dalej » Niedzielne Grand Prix Japonii na torze Suzuka zakończyło się triumfem Brytyjczyka z Mercedesa. Niemiec, w swoim czerwonym Ferrari, był tylko szósty.



Uznano to za kolejny prezent, który bardzo przybliżył Hamiltona do obrony tytułu.

Obrzydliwe i haniebne

"Jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. Nie potraficie sobie wyobrazić, jak trudno jest robić to, co my robimy, na tym najwyższym poziomie" - dorzucił brytyjski kierowca.



Wiadomo, że panowie za sobą nie przepadają. Od dawna. W ubiegłym sezonie, kiedy na torze w Baku pojawił się samochód bezpieczeństwa, Vettel niespodziewanie wjechał w bolid rywala. Hamilton nazwał to zachowanie obrzydliwym i haniebnym.



Pod koniec sierpnia - po GP Belgii - jego przewaga nad Vettelem wynosiła 17 punktów. Niewiele. Po kolejnych czterech wyścigach wzrosła do 67. Dużo.



Do zakończenia rywalizacji zostały cztery starty. Finał sezonu 25 listopada w Abu Zabi.

Źródło: PAP/EPA Hamilton pędzi po tytuł