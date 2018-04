Zaskakujące kwalifikacje. Mistrz ukarany





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Kwalifikacje dla Vettela

Niespodziewane wyniki kwalifikacji do niedzielnego wyścigu o GP Bahrajnu, drugiego startu w sezonie. Pole position rzutem na taśmę zdobył Sebastian Vettel, w czołówce próżno szukać broniącego tytułu Lewisa Hamiltona.

Pierwsze dwa pola dla Ferrari. W sobotę klasę pokazał Vettel, który jako jedyny okrążenie toru Sakhir pokonał poniżej minuty i 28 sekund (dokładnie w czasie 1.27,958). Niemiec uczynił to w ostatnim przejeździe dnia. Dla niego to 51. w karierze pole position. Widać, że Seb jest w formie. Dwa tygodnie temu był najszybszy w inauguracyjnym wyścigu - w Melbourne.



W sobotę drugie miejsce zajął jego kolega z teamu Fin Kimi Raikkonen (1.28,101), a trzeci był inny z fińskich kierowców Valtteri Bottas z Mercedesa (1.28,124).

Źródło: PAP/EPA Sebastian Vettel. To był jego dzień

Tarapaty Hamiltona

Dopiero czwarty rezultat uzyskał lider mistrzowskiego zespołu. W bolidzie Hamiltona doszło jednak wcześniej do nadprogramowej wymiany skrzyni biegów, więc zgodnie z przepisami Brytyjczyk zostanie przesunięty o pięć lokat w dół.

W Bahrajnie na razie nie układa się mistrzowi świata. Na treningach zajął dwukrotnie czwarte i raz piąte miejsce.

Źródło: PAP/EPA Hamilton nie może być zadowolony z weekendu w Bahrajnie

Williams na szarym końcu

Rewelacją kwalifikacji był Pierre Gasly z Toro Rosso. 22-letni Francuz popisał się piątym czasem. Niestety, na szarym końcu team Roberta Kubicy. Siergiej Sirotkin na 18. miejscu, Lance Stroll - na ostatnim, dwudziestym.



Niedzielny wyścig rozpocznie się o godzinie 17.10 czasu polskiego.



INITIAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): A first pole of 2018 for Sebastian Vettel #BahrainGP#F1#Qualipic.twitter.com/sRcBUfFtnY — Formula 1 (@F1) 7 kwietnia 2018