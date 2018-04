Vettel - Hamilton 2:0. Koledzy Kubicy na szarym końcu





Drugi wyścig sezonu i drugie zwycięstwo Sebastiana Vettela. Kierowca Ferrari obronił pierwsze miejsce, z którego startował w Grand Prix Bahrajnu. Mistrz Lewis Hamilton trzeci, a przecież zaczynał jako dziewiąty. Znów nie popisali się kierowcy Williamsa.

Vettel na torze Sakhir ruszał z pole position, w sobotę wygrał swoje 51. kwalifikacje. W niedzielę się obronił, choć konkurencja nie spała. Z ulgą odparł ataki Mercedesa - napierający co chwila Valtteri Bottas był drugi, z ledwie półsekundową stratą, a broniący tytułu Hamilton trzeci. Brytyjczyk po kwalifikacjach został przesunięty na 9. miejsce z powodu ponadregulaminowej wymiany skrzyni biegów. Już w samym wyścigu pędził jak szalony, ale zwycięstwo było poza jego zasięgiem.



Wyścigu nie ukończył drugi kierowca Ferrari Kimi Raikkonen. W połowie ścigania coś nie zagrało przy wymianie opon u Fina. Popełniono błąd, jedno z kół nie zostało dokręcone, ucierpiał mechanik, a Raikkonen mógł wysiadać z kokpitu.

Przedostatni i ostatni

Sensacyjne czwarte miejsce dla Pierre'a Gasly'ego z Toro Rosso. To 22-letni Francuz, który błyszczał już podczas sobotniej czasówki (był szósty), ale mało kto spodziewał się, że tak namiesza w niedzielę.



Na szarym końcu dojechali kierowcy Williamsa. Koledzy Roberta Kubicy się nie popisali. Lance Stroll był szesnasty, a Siergiej Sirotkin siedemnasty. Dwa tygodnie temu, na otwarcie sezonu, wyścig w Melbourne ukończył tylko Stroll, ale był także przedostatni.



INITIAL CLASSIFICATION (LAP 57/57)



Immense pressure from Bottas, immense effort from Gasly in P4!#BahrainGP#F1pic.twitter.com/YeBLa92uSo — Formula 1 (@F1) 8 kwietnia 2018