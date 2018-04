Powrót mistrza. Menedżer Kubicy inwestorem





Foto: formula-e | Video: Reuters TV Bolid Gen2 w pełnej krasie

Mistrz świata Formuły 1 z 2016 roku i menedżer Roberta Kubicy Nico Rosberg oficjalnie potwierdził, że od tegorocznego sezonu stał się udziałowcem i długoterminowym inwestorem w Formule E. - Uważam, że samochody elektryczne są przyszłością naszej planety - powiedział 32-letni Niemiec.

Rosberg ujawnił, że 19 maja podczas wyścigu E-Prix w Berlinie zostanie publicznie po raz pierwszy zaprezentowany nowy bolid Gen2, który na torach zadebiutuje w 2019 roku.

"Od zakończenia kariery w F1 bardzo interesuję się Formułą E. Uważam, że samochody elektryczne są przyszłością naszej planety, mogą pozytywnie wpłynąć na jakość życia" - Rosberg napisał na oficjalnej stronie. Źródło: Wikipedia (CC BY SA 2.0) / MacKrys Nico Rosberg od kilku miesięcy dba o interesy Kubicy

Tylko inwestor, nie kierowca

Niemiec dodał, że od dawna wierzy w ogromny potencjał, jaki jest w tej serii wyścigowej. "To spowodowało, że zdecydowałem się na inwestowanie" - dodał.

Zaprzeczył jednak, że rozważa możliwość powrotu na tor jako kierowca. "Chcę się angażować w Formułę E wyłącznie jako inwestor i organizator. Mam spore doświadczenie z F1, niektóre elementy organizacyjne tam wypracowane można przenieść do wyścigów E-bolidów" - wyjaśnił aktualny menedżer Kubicy, rezerwowego kierowcy Williamsa.



Niemieckie media zaangażowanie Rosberga w E-Formułę wiążą z projektem, jaki aktualnie realizuje Mercedes, w barwach którego zdobył tytuł mistrza świata. Niemiecki koncern planuje wejść do tej serii wyścigowej od sezonu 2019. Program startowy obejmuje lata 2019-2020.



let’s rock Berlin!!! will be driving the @FIAFormulaE#Gen2 car at the #BerlinEPrix next month. let’s see if I still got it pic.twitter.com/yoRuJwCTbc — Nico Rosberg (@nico_rosberg) April 10, 2018