378 km/h ulicami miasta. F1 wkracza na najszybszy tor świata





Foto: crossland_alan / Wikipedia CC BY 2.0 | Video: PAP/EPA W klasyfikacji generalnej prowadzi Vettel

W niedzielę na ulicznym torze w Baku po raz trzeci w historii zostanie rozegrany wyścig Formuły 1. Swoich pierwszych punktów w sezonie będzie szukać zespół Williamsa, którego kierowcą testowym jest Robert Kubica.

- Baku różni się od innych torów ulicznych, gdyż są tu miejsca, gdzie można wyprzedzać. Za to najbardziej zdradliwe jest tu... hamowanie. Nie ma miejsca na błędy. Kiedy się taki popełni i zablokuje koła, ląduje się na ścianie. Instynkt mówi, żeby już hamować, a kierowca chce je opóźnić, aby zyskać setne części sekundy. To tutaj największe wyzwanie" - uważa Daniel Ricciardo z Red Bulla.

Australijczyk triumfował w Baku przed rokiem. Drugie miejsce zajął Fin Valtteri Bottas z Mercedesa GP, który na ostatniej prostej wyprzedził debiutującego w elicie Lance'a Stroll z Williamsa.

Szefowa Kubicy: nie będzie ograniczenia budżetów, to zamkniemy całą firmę Zarządzający... czytaj dalej » Pecha miał zdobywca pole position i później mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Mercedes GP, który prowadził przez ponad połowę wyścigu. Jednak później z powodu awarii zagłówka musiał zjechać do serwisu i ostatecznie uplasował się na piątej pozycji.

Rekordowe prędkości

Baku Street Circuit został zbudowany w 2012 roku, ale już dwa razy był modernizowany. Tor zaprojektował Niemiec Hermann Tilke, specjalizujący się w tego typu obiektach. To on m.in. stworzył tor w Soczi, na którym odbywa się Grand Prix Rosji.

Ostateczny profil został przedstawiony i zaakceptowany przez FIA w 2014 roku. Tor ma 6,003 km, kierowcy będą mieli do przejechania 51 okrążeń o łącznej długości 306,51 km. Jest na nim 12 lewych i 8 prawych zakrętów. Fragmentami trasa prowadzi przez historyczne centrum miasta.



Rekordzistą toru jest Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari, który w 2017 roku jedno okrążenie przejechał w czasie 1.43,441.

Dwa lata przygotowań

Przygotowania do pierwszego wyścigu w 2016 roku trwały przez prawie dwa lata. Wszystkie prace nadzorował ówczesny dyrektor wyścigów F1 Charlie Whiting, który po ostatnich testach przyznał, że w Baku kierowcy będą osiągali bardzo wysokie prędkości.



Jego opinia szybko się potwierdziła. Na inaugurację podczas walki o pole position Bottas, wtedy jeszcze kierowca teamu Williams, ustanowił rekord prędkości Formuły 1 - na prostej osiągnął 378 km/h. Poprzedni rezultat - 369,6 km/h w 2004 roku na włoskim torze Monza uzyskał Brazylijczyk Antonio Pizzonia, wtedy także kierowca ekipy Williams.

Źródło: Flickr / Alan W Baku ściagają się od 2016 roku

Zero punktów Williamsa

W tegorocznym sezonie, po trzech wyścigach, liderem mistrzostw świata jest Vettel z dorobkiem 54 pkt. Na drugiej pozycji plasuje się Hamilton - 45, a na trzeciej jego partner z zespołu Bottas - 40.



Dla obrońcy tytułu Hamiltona wyścig w Azerbejdżanie ma szczególne znaczenie. Mistrz świata jeszcze nigdy w karierze nie zwyciężył na dwóch torach - pierwszy z nich to właśnie Baku, a drugi to francuski Le Castellet (wyścig odbędzie się tu 24 czerwca), który po 28 latach wrócił do kalendarza F1.



Team Williams, którego kierowcą testowym i rezerwowym jest Robert Kubica, pozostaje w stawce dziesięciu w F1 jedynym, który nie zdobył w trzech zawodach ani jednego punktu. Kierowcy wyścigowi brytyjskiego zespołu Kanadyjczyk Lance Stroll i Rosjanin Siergiej Sirotkin narzekają na bolid, który - w ich opinii - zdecydowanie ustępuje samochodom, jakimi dysponują rywale.



Niedzielny wyścig w Baku rozpocznie się o godz. 13.10 czasu polskiego. Dzień wcześniej kwalifikacje. Od piątku treningi.



Czołówka klasyfikacji generalnej F1 (po 3 z 21 zawodów):



1. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 54 pkt

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 45

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 40

4. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 37

5. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 30

6. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren) 22

7. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 22

8. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 18