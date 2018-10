Nawet siódme miejsce da tytuł Hamiltonowi. "Pojadę najszybciej jak potrafię"





Foto: EPA/SRDJAN SUKI | Video: PAP/EPA Hamilton krok od obrony tytułu

Lider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1 Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Mercedes GP będzie mógł w najbliższą niedzielę świętować zdobycie piątego tytułu, jeżeli zajmie co najmniej siódme miejsce w niedzielnym wyścigu o Grand Prix Meksyku.

Po 18 wyścigach Hamilton o 70 punktów wyprzedza Sebastiana Vettela z Ferrari. Do wywalczenia tytułu wystarczy Brytyjczykowi zajęcie siódmego miejsca i to przy założeniu, że Niemiec stanie na najwyższym stopniu podium. Jeżeli Vettel nie wygra, nic nie odbierze Hamiltonowi piątego w karierze triumfu w MŚ.



Alonso wściekły, powodem kolizja ze Strollem. "Więcej amatorów niż w innych seriach" Fernando Alonso,... czytaj dalej » Brytyjczyk, który w tym sezonie wygrał już dziewięć wyścigów oświadczył jednak, że nie zamierza w Meksyku jechać zachowawczo, a będzie się ścigał.



- Każdy wyścig jest dla mnie ważny, każdy chcę wygrać. Także teraz nie będę kalkulował, a pojadę najszybciej jak potrafię. Walczymy przecież nadal o punkty w klasyfikacji konstruktorów. Wygrałem w Meksyku już raz i zechcę to powtórzyć - zadeklarował Hamilton, który w 2017 roku, choć uplasował się na dziewiątej pozycji, to zapewnił sobie czwarty w karierze tytuł.

Apetyt Holendra

W ubiegłym roku na początku wyścigu Hamilton i Vettel uczestniczyli w kolizji, którą agresywnym manewrem sprokurował Holender Max Verstappen (Red Bull). Ostatecznie Niemiec był trzeci, a Hamilton dziewiąty, ale to nie miało wielkiego znaczenia wobec koronacji kierowcy Mercedesa.



O zwycięstwie w niedzielę marzy także najszybszy przed rokiem Holender, który skorzystał na kłopotach faworytów. Jak przyznał, bardzo lubi meksykański obiekt, gdyż jest szybki i istnieją na nim warunki do wyprzedzania. - Tu jest prawdziwe ściganie, to lubię - mówił rok temu po trzecim w karierze wygranym wyścigu F1 21-letni dziś kierowca.



Walkę o wszystko zapowiada także Vettel, który w Meksyku jeszcze nigdy nie zwyciężył, choć w 2015 i 2016 roku był drugi. Niemiec chce poprawić notowania ekipy Ferrari, która ostatnie zwycięstwo w Meksyku odnotowała w... 1990 roku, gdy wygrał Francuz Alain Prost.

Tor jest szybki

Autodromo Hermanos Rodriguez to jeden z najszybszych torów w cyklu - niektórzy kierowcy momentami osiągają nawet 350 km/h. Mimo to przez wiele lat nie był w kalendarzu F1. Trzy lata temu wyścig o Grand Prix Meksyku, który wygrał Niemiec Nico Rosberg z Mercedesa, odbył się po 23-letniej przerwie. Poprzednia runda Formuły 1 na tym obiekcie została rozegrana 22 marca 1992 roku, a najszybszy był wtedy Brytyjczyk Nigel Mansell za kierownicą Williamsa.



Wygrał po 2044 dniach. "Dla innych być może to coś wielkiego, dla mnie nie" W wyścigu Formuły... czytaj dalej » Tor ma 4304 m długości. Kierowcy w niedzielę będą mieć do przejechania 71 okrążeń, w sumie 305,4 km. Obiekt położony jest na wysokości 2285 m n.p.m., w rozrzedzonym powietrzu można się spodziewać bardzo dobrych osiągów. Obiekt został wybudowany w 1962 roku, pierwszy wyścig Grand Prix rozegrano rok później. Triumfował Brytyjczyk Jim Clark (Lotus-Climax).



W 1992 roku na Autodromo, gdy zwyciężył Mansell, po raz pierwszy w karierze na podium stanął późniejszy siedmiokrotny mistrz świata Niemiec Michael Schumacher. Za kierownicą bolidu teamu Benetton-Ford zajął wtedy trzecie miejsce.



Prognoza na wyścigowy weekend w stolicy Meksyku jest dobra. Temperatura powietrza będzie w granicach 20-24 st. C, tylko w niedzielę w godzinach porannych spodziewane są lekkie opady deszczu.



Wyścig niedzielny rozpocznie się o godz. 20.10 czasu polskiego. Po Grand Prix Meksyku w kalendarzu zostaną dwie rundy: 11 listopada GP Brazylii i 25 listopada GP Abu Zabi.



Klasyfikacja MŚ (po 18. wyścigach):

1. Lewis Hamilton (W.Brytania/Mercedes GP) 346 pkt

2. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 276

3. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 221

4. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 217

5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 191

6. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 146

7. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 61

8. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 55

9. Sergio Perez (Meksyk/Force India-Mercedes) 54

10. Esteban Ocon (Francja/Force India-Mercedes) 53

11. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren-Renault) 50

12. Carlos Sainz Jr (Hiszpania/Renault) 45

13. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 31

14. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso-Honda) 28

15. Charles Leclerc (Monako/Sauber-Ferrari) 21

16. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren-Renault) 8

17. Lance Stroll (Kanada/Williams-Mercedes) 6

18. Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber-Ferrari) 6

19. Brendon Hartley (Nowa Zelandia/Toro Rosso-Honda) 2

20. Siergiej Sirotkin (Rosja/Williams-Mercedes) 1



Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes GP 563 pkt

2. Ferrari 497

3. Red Bull 337

4. Renault 106

5. Haas-Ferrari 86

6. McLaren-Renault 58

7. Force India-Mercedes 48

8. Toro Rosso-Honda 30

9. Sauber-Ferrari 27

10. Williams-Mercedes 7