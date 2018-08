Były mistrz świata F1: alkohol mi pomaga





- Mój zawód jest bardzo stresujący i mało kto może zrozumieć, że jak wypiję, to się uspakajam i oczyszczam głowę - wyznał Kimi Raikkonen, mistrz świata Formuły 1 z 2007 roku. Fin wydał właśnie autobiografię.

38-letni kierowca w książce "Nieznany Kimi Raikkonen" opisuje swoje życie prywatne i kulisy pozasportowe, między innymi skłonność do alkoholu.

Syn legendy w bolidzie McLarena. W miejsce Fernando Alonso Hiszpan Carlos... czytaj dalej » - On mi pomaga i uspokaja - przyznał na konferencji prasowej, promującej autobiografię, w Helsinkach.

"Imprezowałem przez 16 dni"

Przez dziennikarzy był pytany szczególnie o jeden opisywany obszernie epizod z 2012 roku.

- Wtedy w połowie sezonu imprezowałem przez 16 dni z rzędu i musiałem skończyć tylko z tego powodu, że miałem wystartować w Grand Prix Hiszpanii. Poleciałem tam i co? Zająłem trzecie miejsce. W moim przypadku alkohol nie szkodzi, a wręcz pomaga w koncentracji - stwierdził Raikkonen.

Podkreślił kilka razy, że być może nadużywa alkoholu, lecz w jego przypadku to pomaga, a obliczanie wypitej ilości jest tylko osobistym punktem widzenia krytykujących go.

Kubica: odnalazłem się, teraz wszystko jest łatwiejsze Dokładnie rok... czytaj dalej » - Mój zawód jest bardzo stresujący i mało kto może zrozumieć, że jak wypiję, to się uspakajam i oczyszczam głowę, a mój mózg się resetuje i później jestem gotowy do następnego startu bez żadnych obciążeń. Jestem pewien, że gdybym ograniczył picie, to wcale nie osiągałbym lepszych wyników, a raczej gorsze - wyjaśnił Fin.

W czołówce

Raikkonen w rozmowie z kanałem krajowej telewizji YLE zapewnił, że książka zawierająca tego typu wyznania jest uczciwa. - Wyjaśniam w niej mój stosunek do życia i naprawdę nie interesuje mnie, co inni o mnie mówią czy sądzą. Jestem po prostu sobą - powiedział.

Po 12 eliminacjach tegorocznego cyklu GP jeżdżący w Ferrari Raikkonen zajmuje trzecie miejsce. Traci 67 punktów do prowadzącego w klasyfikacji Brytyjczyka Lewisa Hamiltona (Mercedes GP).