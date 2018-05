Pracowity Kubica szybszy od kolegi





Foto: twitter.com/williamsracing | Video: tvn24 Kubica od początku zaakceptował rolę, jaką mu powierzono w teamie

Za Robertem Kubicą intensywny dzień testów na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie. Polski kierowca Williamsa w środę przejechał aż 130 okrążeń. Uzyskał ósmy czas.

Kubica z przedostatnim czasem. "Było trudniej, niż oczekiwałem" Po udziale w... czytaj dalej » Kubica uczestniczył zarówno w porannej, jak i popołudniowej sesji oficjalnych testów w Hiszpanii. We wtorek za kierownicą Williamsa siedział Brytyjczyk Olivier Rowland, który uzyskał dziewiąty wynik dnia - 1.20,939.

Na ósmym miejscu

Polski kierowca w środę był szybszy od kolegi z zespołu - 1.19,253. Po 130 okrążeniach zakończył testy na ósmym miejscu.

Do czołówki stracił sporo. Najszybszy Fin Valtteri Bottas (Mercedes GP) uzyskał 1.16,904. Najbardziej napracował się testujący Ferrari Włoch Antonio Giovinazzi, który pokonał 148 okrążeń. Miał drugi rezultat, gorszy od wyniku Bottasa o 0,068 s.

Kubica, który w tym sezonie jest kierowcą testowym Williamsa, wziął udział - po raz pierwszy od lat - w piątkowej sesji treningowej przed wyścigiem Grand Prix Hiszpanii. Na tym samym torze w Barcelonie uzyskał przedostatni czas - 1.21,510, wyprzedając kolegę z drużyny Kanadyjczyka Lance'a Strolla (1.22.756).



Chequered flag It’s P8 for Robert with 130 laps completed and a best time of 1:19.253. A solid two days of testing for Robert and Oliver pic.twitter.com/NoSBTuCUDO — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 16 maja 2018

Stroll oraz Rosjanin Siergiej Sirotkin są w tym sezonie kierowcami wyścigowymi ekipy z Grove. Na razie ścigają się z marnym skutkiem. Pierwszy zdobył w pięciu wyścigach zaledwie cztery punkty, drugi - ani jednego. Williams w klasyfikacji konstruktorów zajmuje ostatnie, 10. miejsce.

Stara się o powrót

Kubica próbuje wrócić do rywalizacji w mistrzostwach świata F1. Jego przerwa w startach trwa od 2010 roku. Uległ wtedy poważnemu wypadkowi podczas Rajdu Ronde di Andorra i stracił częściowo władzę w prawej ręce. Z czasem wrócił do zawodowego sportu - został m.in. mistrzem świata WRC-2, będącego zapleczem rajdowej ekstraklasy. Nie krył, że powrót do F1 był zawsze jego marzeniem.



Kolejna runda cyklu GP odbędzie się 27 maja w Monako.



#F1Testing = DONE! @ValtteriBottas leads the way @LandoNorris in P3 for @McLarenF1#F1pic.twitter.com/YKkweRsEO6 — Formula 1 (@F1) 16 maja 2018