Hamilton chłodzi szampana, Vettel mu nie odpuści. "Nie mam nic do stracenia"





Hamilton prowadzi w klasyfikacji generalnej

Podobnie jak przed rokiem wyścig o Grand Prix USA może wyłonić mistrza świata Formuły 1. Szansę na piąty tytuł ma Brytyjczyk Lewis Hamilton, ale w Austin musi zdobyć osiem punktów więcej niż jego najgroźniejszy rywal Niemiec Sebastian Vettel.

Przed osiemnastym wyścigiem w sezonie, Hamilton (Mercedes GP) ma 67 pkt przewagi nad Vettelem (Ferrari). I jest w rewelacyjnej formie - z siedmiu ostatnich wyścigów wygrał sześć. Poza tym na amerykańskim torze czuje się świetnie, triumfował w pięciu z sześciu rozegranych tam wyścigów.



Żeby zapewnić sobie tytuł, Brytyjczyk musi wywalczyć o osiem punktów więcej od Vettela. Przy wygranej Hamiltona losy mistrzostwa pozostaną nierozstrzygnięte tylko w wypadku, gdyby Niemiec przyjechał tuż za nim.

Nie traci nadziei

Orlen skomentował spotkanie z Kubicą. "Zbyt wcześnie, by mówić o potencjalnej współpracy" Robert Kubica nie... czytaj dalej » Vettel mimo znacznej straty do lidera nie poddaje się. Uważa, że jeszcze nie stracił szansy walki o tytuł. Teoretycznie taka możliwość nadal istnieje, pod warunkiem jednak, że Hamilton w czterech pozostałych w sezonie wyścigach nie zdobędzie więcej niż 33 pkt, a kierowca Ferrari odniesie cztery razy zwycięstwa i na swoje konto zapisze 100 pkt.



- Zobaczymy, co się wydarzy. Wiem, że będzie bardzo trudno, ale może mojej ekipie w końcu także dopisze szczęście. Na pewno będę atakował od startu, bo nie mam nic do stracenia - powiedział Vettel.



Spokojnie do kwestii końcowych rozstrzygnięć podchodzi szef ekipa Mercedes GP Toto Wolff.

- Obecnie skupiamy się na samym wyścigu, a nie na teoretycznych rozważaniach. Trofeum będzie nasze, gdy... znajdzie się w naszych rękach. Jeden błąd, pech, słabszy dzień kierowcy i można stracić sporo punktów. To jest przecież sport i wszystko może się zdarzyć. Ferrari ma dobry, szybki samochód, można się spodziewać, że do ostatniego zakrętu kończącego sezon wyścigu w Abu Zabi będą walczyć. My do USA jedziemy po to, aby dobrze wykonać swoją pracę - zadeklarował.

Williams w cieniu

W ubiegłym roku Hamilton wygrał z Vettelem o ponad 10 s, trzeci linię mety minął Holender Max Verstappen z Red Bulla, który tuż przed "kreską" wyprzedził Kimiego Raikkonena z Ferrari. Sędziowie kilka minut po zakończeniu wyścigu nałożyli jednak na Holendra pięć sekund kary, co sprawiło, że na podium jednak stanął doświadczony Fin.



W ekipie Williamsa, gdzie kierowcą testowym i rezerwowym jest Robert Kubica, nie będzie nadal żadnych zmian kadrowych. W wyścigu pojadą ponownie Kanadyjczyk Lance Stroll i Rosjanin Siergiej Sirotkin. Ten drugi jest nadal najsłabszym zawodnikiem w stawce, ma w dorobku tylko punkt, zdobyty dzięki... dyskwalifikacji rywala.



Po wyścigu w USA, w kalendarzu F1 zostaną jeszcze do rozegrania trzy rundy: 28 października GP Meksyku, 11 listopada GP Brazylii i 25 listopada GP Abu Zabi.



Czołówka klasyfikacji generalna F1 (po 17 z 21 wyścigów):



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 331 pkt

2. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 264

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 207

4. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 196

5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 173

6. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 146

7. Sergio Perez (Meksyk/Force India) 53

8. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 53

9. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 53

10. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren) 50

...

17. Lance Stroll (Kanada/Williams) 6

20. Siergiej Sirotkin (Rosja/Williams) 1



Klasyfikacja konstruktorów:



1. Mercedes 538 pkt

2. Ferrari 460

3. Red Bull 319

4. Renault 92

5. Haas 84

6. McLaren 58

7. Force India 43

8. Toro Rosso-Honda 30

9. Sauber 27

10. Williams 7