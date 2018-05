Mercedes dopadł Ferrari. Kolega Kubicy wypadł z toru





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Lewis Hamilton był najszybszy w kwalifikacjach GP Hiszpanii

Broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Hiszpanii, piątej rundy mistrzostw świata Formuły 1. Kierowca Mercedesa po raz 74. w karierze wywalczył pole position. Stawkę zamknęły oba bolidy Williamsa.

Kubica z przedostatnim czasem. "Było trudniej, niż oczekiwałem" Po udziale w... czytaj dalej » W ten sposób Hamilton, bijąc przy okazji rekord toru (1.17.633), zakończył passę Sebastiana Vettela. Niemiecki kierowca Ferrari zdobywał pole position w trzech poprzednich wyścigach.



Drugi czas w sobotę - gorszy o 0,04 s - miał kolega Brytyjczyka z teamu Fin Valtteri Bottas. Vettel uzyskał trzeci rezultat - był wolniejszy o 0,132.

Williams w ogonie

Kierowcy ekipy Williamsa, której zawodnikiem rezerwowym i testowym jest Robert Kubica - Rosjanin Siergiej Sirotkin i Kanadyjczyk Lance Stroll uzyskali najsłabsze czasy - 18. i 19. Ten drugi, 19-letni kierowca, swój udział w pierwszej części kwalifikacji zakończył na poboczu.

Lance Stroll wypadł z toru

Do kwalifikacji nie przystąpił Brendon Hartley z Toro Rosso, który zaliczył wypadek kilka godzin wcześniej podczas trzeciego, ostatniego treningu. Nowozelandczyk był w stanie rywalizować, ale do startu nie nadawał się jego bolid.



Hamilton wygrał kwalifikacje po raz drugi w tym sezonie, a 74. w karierze. Nikt inny w F1 tyle razy nie startował do wyścigu GP z pierwszego pola. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Niemiec Michael Schumacher - 68. Spośród wciąż aktywnych kierowców najbliżej Brytyjczyka jest Vettel, który w kwalifikacjach triumfował 53 razy.



Start GP Hiszpanii w niedzielę o godzinie 15.10.



The championship leader takes his second pole of 2018



Will he be able to extend his lead in the standings tomorrow? #SpanishGP#F1pic.twitter.com/9Ee9Na6oHY — Formula 1 (@F1) 12 maja 2018