Majstersztyk w alei serwisowej i szaleńcza pogoń. Ricciardo świętuje





Popis zespołu Red Bulla i Daniela Ricciardo w Grand Prix Chin. Australijczyk nie miał sobie równych i wygrał trzecią eliminację mistrzostw świata Formuły 1. Znów w ogonie stawki uplasowały się bolidy Williamsa, którego rezerwowym kierowcą jest Robert Kubica.

Pierwsza faza wyścigu przebiegła bardzo spokojnie. Na prowadzeniu utrzymał się ruszający z pole position Sebastian Vettel z Ferrari. Za jego plecami znaleźli się Valtteri Bottas (Mercedes) i Kimi Raikkonen (Ferrari).

Największym wygranym startu okazał się niespodziewanie Lance Stroll z Williamsa. Kanadyjczyk zanotował największy awans i 18. miejsce zamienił na 13. W dalszej fazie wyścigu nie było go już stać na więcej.

Kluczowa wizyta w alei serwisowej

Naprawdę dużo zaczęło dziać się na 20 okrążeń przed zakończeniem wyścigu. Wtedy na tor - po kolizji bolidów Toro Rosso - wjechał samochód bezpieczeństwa. Moment ten doskonale wykorzystali szefowie Red Bulla, którzy zaprosili swoich kierowców do alei serwisowej i zmienili opony bolidów na ultramiękkie. Szczególnie skorzystał na tym Ricciardo, który z szóstego miejsca rozpoczął fantastyczną pogoń.

Jak się okazało, skuteczną. Jadący kapitalnym tempem Australijczyk popisał się kilkoma świetnymi manewrami i ograł wszystkich rywali.

Najbardziej rozczarowany po niedzielnym wyścigu może być Vettel. On po kolizji z Maxem Verstappenem (Red Bull) dojechał do mety dopiero na ósmym miejscu. Po raz kolejny w trwającym sezonie do punktowanej dziesiątki nie zbliżyli się nawet kierowcy Williamsa. Stroll skończył 14., a tuż za jego plecami dojechał Siergiej Sirotkin.

Liderem mistrzostw świata pozostał Vettel, który wygrał dwa wcześniejsze wyścigi.



