Dzieci zamiast grid girls. "Niezwykły moment i inspiracja"





Foto: Reuters | Video: Reuters Grid girls na torze już się nie pojawią

Szefowie Liberty Media - właściciela Formuły 1 - ogłosili, że wzorem piłki nożnej w sezonie 2018, który rozpocznie 25 marca wyścig o Grand Prix Australii w Melbourne, przy polach startowych zamiast hostess stać będą dzieci.

Dotychczas były to młode, skąpo ubrane kobiety, które - stojąc przy bolidach - na specjalnych tablicach prezentowały numery startowe.



Dzieci mają być wybierane za pośrednictwem lokalnych klubów sportów motorowych.

Zainspirować następną generację kierowców F1

Formuła 1 zrywa z tradycją. Nowy sezon bez grid girls Od nowego sezonu... czytaj dalej » - To będzie dla tych młodych ludzi niezwykły moment. Będą mogli towarzyszyć elicie sportów motorowych w ostatnich minutach przed startem. To będzie niesamowite przeżycie dla nich i dla ich rodzin. Może będzie inspiracją do treningów i marzeń, że kiedyś to one pojawią się za kierownicą. To chyba dobry sposób, by zainspirować następną generację kierowców F1 - oświadczył dyrektor zarządzający ds. komercyjnych w F1 Sean Bratches.



Hostessy były na torze zarówno przed startem, jak i po zakończeniu wyścigu, gdy swoją obecnością dodawały splendoru uroczystości wręczenia trofeów.



Pierwsze sygnały o możliwości zmian pojawiły się kilka tygodni temu, kiedy w wywiadzie dla BBC dyrektor sportowy F1 Ross Brawn przyznał, że "taka sprawa" pojawiała się podczas obrad zarządu, ale nikt dalej się nią nie zajmował.



Liberty Media przejęła pakiet większościowy F1 w połowie stycznia 2017 roku. Prezesem Formuły 1, której wartość szacuje się na 8 miliardów dolarów, został Chasey Carey, jeden z kierujących przedsiębiorstwem z branży medialnej i telewizyjnej 21st Century Fox.



Każdy z wyścigów ogląda na świecie średnio 400 mln telewidzów.