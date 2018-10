21-latek odjechał Hamiltonowi. Red Bull rządził na treningach





Foto: EPA/Jorge Nunez | Video: PAP/EPA Hamilton zapewni sobie tytuł w Meksyku?

Tor w Meksyku sprawdzony przed niedzielnym Grand Prix. Treningowy piątek był popisem kierowców Red Bulla, a zwłaszcza Maxa Verstappena, który wygrał obie sesje.

21-letni Holender, który wygrał w ubiegłym roku Grand Prix Meksyku, w piątek uzyskiwał czasy: 1.16,656 w pierwszej sesji i 1.16,720 w drugiej.

- Rzuca mną po całym torze. Silnik nie robi tego, co powinien - tak brzmiał komentarz Verstappena po drugiej sesji.

Źródło: EPA/Jorge Nunez Verstappen był najszybszy

Świetnie spisał się również jego partner z teamu Red Bull Australijczyk Daniel Ricciardo - był drugi na obu treningach.

Źródło: EPA/Jorge Nunez Nie było szybszych od Verstappena i Ricciardo

Brytyjczyk Lewis Hamilton, który będzie mógł w najbliższą niedzielę świętować zdobycie piątego tytułu, jeżeli zajmie co najmniej siódme miejsce, w sesji treningowej był odpowiednio piąty i siódmy.



FP1 CLASSIFICATION: @redbullracing and @RenaultSportF1 lead the way #MexicoGP#F1pic.twitter.com/Qyqb373oGa — Formula 1 (@F1) October 26, 2018







FP2 CLASSIFICATION



Another dominant display from Red Bull - although late engine trouble did mean Max Verstappen's session came to a premature halt#MexicoGP#F1pic.twitter.com/HeF7xjAHnA — Formula 1 (@F1) October 26, 2018





Po 18 wyścigach cyklu Hamilton ma 70 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji Sebastianem Vettelem z Ferrari. Do wywalczenia tytułu wystarczy Brytyjczykowi zajęcie siódmego miejsca i to przy założeniu, że Niemiec stanie na najwyższym stopniu podium. Jeżeli Vettel nie wygra, nic nie odbierze Hamiltonowi piątego w karierze triumfu w MŚ.

Jeden z najszybszych torów

Autodromo Hermanos Rodriguez to jeden z najszybszych torów w cyklu - niektórzy kierowcy momentami osiągają nawet 350 km/h. Tor ma 4304 m długości. Kierowcy w niedzielę będą mieć do przejechania 71 okrążeń, w sumie 305,4 km. Obiekt położony jest na wysokości 2285 m n.p.m., w rozrzedzonym powietrzu można się spodziewać bardzo dobrych osiągów.



Po GP Meksyku w kalendarzu zostaną dwie rundy: 11 listopada GP Brazylii i 25 listopada GP Abu Zabi.