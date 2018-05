Leżał na deskach, później sam znokautował. Ma kolejny pas





Foto: lomachenkovasiliy/Instagram | Video: lomachenkovasiliy/Instagram Łomaczenko jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim

Wasyl Łomaczenko leżał na deskach, ale ostatecznie pokonał w Nowym Jorku przez nokaut w dziesiątej rundzie broniącego tytułu Wenezuelczyka Jorge Linaresa. Ukrainiec został mistrzem świata wagi lekkiej federacji WBA.

Łomaczenko padł na ziemię po prawym prostym Linaresa w szóstej rundzie, ale pozbierał się i znokautował rywala w dziesiątej ciosem na ciało. To już trzecia kategoria wagowa, w której Ukrainiec jest najlepszy na świecie, a stoczył dopiero dwanaście zawodowych pojedynków.

"Dałem się zaskoczyć"

111 sekund i piekielny sierp. Były polski mistrz świata demoluje Były bokserski... czytaj dalej » - Rywal wykorzystywał swoją szybkość i często kontratakował. Byłem na to przygotowany i wydawało mi się, że kontroluję sytuację. Pomyliłem się i dostałem za swoje. Za bardzo się rozluźniłem - przyznał Łomaczenko po zakończeniu walki w Madison Square Garden.



Linares po potężnym ciosie w wątrobę próbował kontynuować walkę, ale sędzia postanowił zakończyć pojedynek.



- To wielki mistrz, a walka była na pewno atrakcyjna dla kibiców i wszystkich innych. Byłem przygotowany na to, że trzeba będzie starać się do samego końca, a ojciec (i zarazem trener - red.) mówił mi, że w którymś momencie będę musiał wyprowadzać ataki na ciało - skomentował Łomaczenko, mistrz olimpijski z Pekinu (2008) i Londynu (2012).



Sędziowie równo oceniali obu zawodników po dziewięciu rundach (86-84, 84-86 i 85-85).



- Zaczęło się robić ciekawie, walka była bardzo wyrównana, ale rzeczywiście dałem się zaskoczyć. Chciałem dokończyć pojedynek, ale sędzia zdecydował inaczej - powiedział Linares, który poniósł pierwszą porażkę od 2012 roku.