Wielka walka zatwierdzona. "Dwóch najlepszych, to będzie przyjemność"

Data jest znana, miejsce na razie nie - 1 grudnia zmierzą się w ringu dwaj wielcy królewskiej kategorii, Amerykanin Deontay Wilder i Brytyjczyk Tyson Fury. Podpisy pod kontraktem zostały już złożone.

Bokserski mistrz podpatruje Ronaldo Anthony Joshua,... czytaj dalej » Wilder jest mistrzem świata potężnej federacji WBC. I to prawdopodobnie w jego ojczyźnie dojdzie do pojedynku z Furym.



- To będzie przyjemność - oświadczył amerykański pięściarz. - Dwóch najlepszych zawodników wagi ciężkiej da z siebie wszystko, co najlepsze.

Odzyskać to, co stracił

Imprezy promujące galę ruszą już 1 października, panowie najpierw spotkają się z dziennikarzami w Londynie, potem w Nowym Jorku i Los Angeles.



Wilder mistrzem jest od stycznia 2015 roku, tytułu bronił już siedem razy. W jednej z tych walk znokautował Artura Szpilkę. Cios był tak potężny, że Polaka wyniesiono z ringu na noszach.



Hit em with the left, take em out with the right. BOOM! Goodnight. #GetReady#BombZquadpic.twitter.com/c1LJsmbIFi — Deontay Wilder (@BronzeBomber) 30 sierpnia 2018





Fury pasy IBF, WBA i WBO zdobył w listopadzie 2015, sensacyjnie pokonując Władymira Kliczkę. Stracił je, stawiając czoła depresji oraz uzależnieniu od alkoholu i narkotyków. Do boksu wrócił cztery miesiące temu i chce odzyskać to, co mu się należy, jak przekonuje.



Obaj liczą na pojedynek z Brytyjczykiem Anthonym Joshuą. A ten w sobotni wieczór 22 września musi się uporać na Wembley z Rosjaninem Aleksandrem Powietkinem.







To be this big & move like me defies all laws of gravity!!! It’s unnatural, you will never see another.! #GYPSYKING. pic.twitter.com/7sZ2Yvm1fu — DON TYSON FURY (@Tyson_Fury) 21 września 2018