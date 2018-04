Dawny król pięści wraca i grozi. "Jestem silny i szybki jak nigdy"





Tyson Fury wraca. Walka w czerwcu

Po depresji ponoć nie ma śladu, także kłopoty alkoholowo-kokainowe miały już minąć. Tyson Fury, były król wagi ciężkiej, wraca na ring. Pierwsza walka po ponaddwuletniej przerwie już w czerwcu, ale on myśli o odzyskaniu pasów. - Chcę odebrać to, co moje - odgrażał się.

Joshua poznał kolejnego rywala. "Walka w ciągu 150 dni" Anglik Anthony... czytaj dalej » Jeszcze pod koniec 2015 roku był na szczycie. Należały do niego pasy trzech potężnych federacji w królewskiej kategorii - IBF, WBA i WBO. Sięgając po te tytuły, Fury sensacyjnie pokonał Ukraińca Władimira Kliczkę. Od tego czasu Brytyjczyka w ringu nie widziano, bo najpierw miał kontuzję, a potem publicznie przyznał, że cierpi na depresję, dopadają go myśli samobójcze, nadużywa alkoholu i bierze kokainę. Był też epizod z dopingiem, a następnie odebranie bokserskiej licencji.

Karierę kończył i wznawiał, w pewnym momencie uzbierał potężnego kilogramowego nadbagażu, ale wszystko, co najgorsze ma być już za nim.



- W tak dobrej formie jeszcze nie byłem. Czas reakcji, refleks, wszystko jest lepsze niż kiedykolwiek. Nie żartuję - opowiadał uśmiechnięty od ucha do ucha w czwartek na konferencji prasowej w Londynie.



Towarzyszył mu Frank Warren, jego nowy promotor.



- Nie będziemy się z niczym spieszyć. Chcemy, by Tyson wrócił do jak najlepszej formy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. To znakomity pięściarz, który po prostu musi odzyskać formę. A gdy już to się stanie, odzyska tytuły mistrza świata - obiecał Warren.

Pierwsza walka po długim rozbracie z boksem 9 czerwca w Manchesterze. Rywal na razie jest nieznany.



- Mam dwadzieścia dziewięć lat, wchodzę w najlepszy okres mojego życia, jestem silny i szybki jak nigdy. Jestem gotowy odebrać to, co moje - odgrażał się Fury, który myślami wybiegał dalej niż najbliższa walka.



On chciałby stanąć tu i teraz i walczyć z panującymi obecnie w wadze ciężkiej Anthonym Joshuą (pasy federacji IBF, WBA i WBO) i Deontayem Wilderem (WBC). Najlepiej z oboma naraz.



- Sporo schudłem. Sparuję po dwanaście rund. Ponowne zostanie mistrzem świata będzie pestką. Joshua to kawał menela, pasy będą moje. Zajmie mi to kilka rund, znokautuję go. Mocno mnie frustruję, gdy widzę, jak Joshua zapełnia stadiony. Nie zazdroszczę mu, ale ja swoich pasów się zrzekłem i teraz zależy tylko ode mnie, czy do mnie wrócą. A Wilder? No cóż, on również nie jest najlepszy pięściarz na świecie - ocenił obecnych mistrzów były król wagi ciężkiej.