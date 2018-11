Kontrowersyjny Uzbek prezydentem federacji. Wyrzucenie boksu z igrzysk coraz bardziej realne





Foto: Ryan Pierse/Getty Images | Video: Ryan Pierse/Getty Images, Wikipedia Trudno sobie wyobrazić igrzyska bez boksu

Uzbek Gafur Rachimow został prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu Amatorskiego, mimo zagrożenia ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego skreśleniem pięściarstwa z programu igrzysk w Tokio (2020 rok).

Wyboru dokonano w sobotę na kongresie AIBA w Moskwie. Rachimow zdobył 86 ze 134 głosów i w ten sposób pokonał swojego przeciwnika, wicemistrza olimpijskiego z Moskwy Kazacha Serika Konakbajewa.



67-letni Rachimow, który od stycznia był tymczasowym szefem AIBA, jest oskarżany o działalność przestępczą. Sam kategorycznie temu zaprzecza, ale zarzuty są na tyle poważne, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) postanowił zamrozić swoje relacje z bokserską federacją.



- Nigdy nie byłem związany z międzynarodowymi organizacjami przestępczymi. To są fałszywe oskarżenia, sfabrykowane przez poprzedni reżim w Uzbekistanie - zapewnił Rachimow przed miesiącem w wypowiedzi dla AFP.



Według niego współpracownicy prezydenta Islama Karimowa, rządzącego żelazną ręką Uzbekistanem od ogłoszenia niepodległości w 1989 aż do śmierci we wrześniu 2016 roku, "podsunęli fałszywe oskarżenia Departamentowi Skarbu USA, aby zniszczyć moją działalność". Efektem było zamrożenie przez administrację amerykańską kont bankowych biznesmena z Uzbekistanu.

Bez akredytacji

Ze swojej strony MKOl pozbawił Rachimowa akredytacji na niedawne Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Buenos Aires, a nawet zakazał mu startu w wyborach szefa AIBA.



- Tylko kandydaci całkowicie transparentni mogą ubiegać się o mandat prezydenta - napisała w niedawnym liście adresowanym do Rachimowa dyrektor ds. etyki w MKOl Francuzka Paquerette Girard-Zappelli. Rachimow zignorował jednak pismo z MKOl i stanął w szranki wyborcze.



Długo wydawało się, że nie będzie miał żadnego rywala. Na kandydowanie Konakbajewa dopiero kilka dni temu zgodził się Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS). Wcześniej Kazacha nie było na liście, bowiem z jednodniowym opóźnieniem zgłosił się do wyborów. Tłumaczył, że AIBA wyznaczyła ostateczny termin przypadający na dzień wolny - niedzielę, a jego zgłoszenie wpłynęło w poniedziałek.



Nie wykluczone, że MKOl może zorganizować turniej olimpijski w boksie bez AIBA, odcinając finansowo tę federację. Pięściarstwo jest w programie igrzysk olimpijskich nieprzerwanie od 1904 roku