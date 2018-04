Prezydent wraca do sprawy sprzed 105 lat. Rozważa ułaskawienie mistrza pięści





Sprawa jest tak poważna, że trafiła do głowy państwa, 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump rozważa ułaskawienie mistrza pięści, wielkiego Jacka Johnsona, syna byłych niewolników, skazanego dawno temu, bo w roku 1913.

Do prezydenta zadzwonił Sylvester Stallone, aktor, celebryta, filmowy Rocky Balboa. Panowie znają się z show biznesu, z dawnych czasów. Opowiedział historię "Giganta z Galveston". Niesamowitą, wciągającą, momentami trudną do uwierzenia.

Najsłynniejszy Afroamerykanin

Dawne to dzieje. Jack przyszedł na świat w roku 1878. Rodzice byli niewolnikami, po otrzymaniu wolności matka została praczką, ojciec dozorcą.



Chłopak był z niego duży, silny jak tur, nie dziwi zatem, że postawił na boks, w którym od początku był dobry.



W czasach segregacji rasowej nie miał szans na pojedynek z białym pięściarzem. Zgodził się w końcu Kanadyjczyk Tommy Burns, tylko z jednego powodu - obiecano mu za to 30 tysięcy dolarów, w tamtych czasach majątek.



W 14. rundzie do ringu wskoczyli policjanci, by uratować właściwie nieprzytomnego Burnsa.



Tak Jack został królem wagi ciężkiej, pierwszym czarnoskórym mistrzem świata. W nakręconym w roku 1970 filmie dokumentalnym Billa Caytona pada stwierdzenie, że Johnson przez ponad trzy dekady był najsłynniejszym Afroamerykaninem jak świat długi i szeroki.

Żenił się z białymi kobietami

Nie raz grzecznie proponowano mu porażkę, z sowitym wynagrodzeniem na otarcie łez i uciszenie ambicji. Propozycje odrzucał - był wystarczająco bogaty, by sobie na to pozwolić.



Wszystko miał gdzieś, robił, co chciał. Przechadzał się ze swoją panterą, popijając szampana.

Najbardziej szokowało jednak to, że umawiał się z białymi kobietami, a nawet z nimi żenił. To była największa obraza.



Pokonano go zatem w inny sposób. Przepisy tzw. Mann Act z 1910 roku przewidywały kary za przewożenie kobiet przez granice stanów w celach seksualnych. Johnson popełnił to straszne przestępstwo, podróżując z panną Lucille Cameron, oczywiście białą. Sprawa runęła, bo Lucille nie chciała zeznawać przeciwko Jackowi, a niebawem - o zgrozo - wzięła z nim ślub.

Śledczy nie odpuścili, węszyli dalej.

Rok i dzień

I odnaleźli Belle Schreiber, prostytutkę, która - szantażowana - zgodziła się zeznawać przeciwko dawnemu klientowi. W roku 1913 ława przysięgłych, złożona z samych białych, skazała go na rok i dzień więzienia. Nikogo nie interesowało, że w tym przypadku naruszenie Mann Act nastąpiło przed wprowadzeniem go w życie.



Skazany wyszedł za kaucją i zniknął. Dołączył do Lucille, czekającej na niego w Kanadzie. Obrali kurs na Europę, gdzie Jack nadal walczył. Władze podobno o ucieczce wiedziały, a być może nawet go do niej zmusiły.

Do ojczyzny wrócił w roku 1920, odsiedział cały wyrok. Zginął w wypadku samochodowym, miał 68 lat.

Sprawa jego rehabilitacji po raz pierwszy trafiła do mediów za prezydentury George'a W. Busha, wnioskowała o nią Linda Haywood, spokrewniona z Johnsonem.

Propozycją prezydenta Trumpa jest uszczęśliwiona. - Ludzie pytają, jaki to ma sens teraz, po takim czasie. On nie żyje, ale żyjemy my, jego potomkowie. A dla nas ma to ogromne znaczenie - oświadczyła 62-letnia pani Haywood.



"Był udręczonym człowiekiem, wiodącym złożone i kontrowersyjne życie. Tak, rozważam całkowite ułaskawienie" - oznajmił Trump w mediach społecznościowych.