Zwolnił trenera oświadczeniem. "Zabolało mnie"





Foto: twitter.com/mannypacquiao | Video: instagram.com/mannypacquiao Manny Pacquiao zmienił trenera

Po 16 latach współpracy Manny Pacquiao, były mistrz świata federacji w wadze półśredniej, rozstał się ze swoim trenerem. Freddie Roach jest zaskoczony, twierdzi, że o decyzji pięściarza dowiedział się z wydanego oświadczenia.

Artysta nokautu czeka na pana senatora Filipiński... czytaj dalej » Pacquiao, dziś pięściarz i senator, o zakończeniu współpracy napisał w komunikacie dotyczącym przygotowań do pojedynku z Lucasem Matthysse, który zaplanowany jest na 15 lipca w Kuala Lumpur.

Roacha ma zastąpić Restituto Fernandez, przyjaciel Filipińczyka od czasów dzieciństwa.

Dłużej niż małżeństwa

Zwolniony trener jest zaskoczony. - Mamy za sobą z Mannym piękny okres, byliśmy ze sobą dłużej niż większość małżeństw, coś takiego rzadko się zdarza w boksie. Za nic w świecie bym tego nie oddał. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że nie zabolało mnie to, że nie skontaktował się ze mną osobiście - przyznał Roach.



"Pacman" pod jego skrzydła trafił pod koniec 2002 roku, rok po swoim debiucie w USA. Później w kolejnych 34 stoczonych walkach Roach stał w jego narożniku. Szkoleniowiec w wielu wywiadach zawsze podkreślał, że to on z "surowego" boksera zrobił wielokrotnego mistrza świata, gwiazdę światowych ringów.



39-letni Pacquiao nie ma ostatnio najlepszej passy. Doznał czterech porażek w ostatnich dziewięciu pojedynkach.