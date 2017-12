Mayweather o hicie wagi ciężkiej. "Dwóch artystów nokautu"





Anthony Joshua ma pasy IBF i WBA, Deontay Wilder pas WBC. Jeżeli w roku 2018 dojdzie do ich pojedynku, będzie to największe wydarzenie nie w królewskiej kategorii, a w świecie boksu. Swoje trzy grosze na ten temat wrzucił pięściarski emeryt, niepokonany Floyd Mayweather Jr.

"Doktor Żelazna Pięść" wkroczy do Galerii Sław Boksu Były pięściarski... czytaj dalej » Według Amerykanina w sprawie negocjacji wszystkie karty ma w rękach Joshua. Nie zgadza się z tym, co niedawno mówił Wilder - że podział zysków musi być absolutnie sprawiedliwy, pół na pół.

- AJ jest tu stroną przeważającą, bo to on ma za sobą tłum kibiców. Ma za sobą cały kraj. Powinni walczyć w Anglii, obie strony więcej tam zarobią, takie jest moje zdanie - oznajmił Mayweather, przydomek "Money", trafny, skoro zarabiać w ringu potrafił jak nikt.

Z ringu na noszach

Przyznał, że jest pod wrażeniem siły ciosy Wildera, który potężnymi bombami posyła na deski kolejnych rywali. Blisko dwa lata temu Artura Szpilkę, marzącego o zabraniu mu tytułu, wyniesiono z ringu na noszach.



Ale Brytyjczyk uderzenie też ma piorunujące. - AJ byłby nieprawdopodobnie niebezpiecznym rywalem. On ma serce lwa. Padł po ciosie Kliczki, wstał i boksował dalej jak wojownik. Sprawa wygląda tak: Wilder jest artystą nokautu, Joshua też. To by była zaj****** walka - stwierdził Mayweather.

Źródło: twitter.com/FloydMayweather Mayweather od lat jest najlepiej zarabiającym sportowcem świata