Bokser zmarł po wygranej walce. "Nie mam słów" Angielski bokser... czytaj dalej » W sobotę Westgarth poszedł na prawdziwą ringową wojnę z Decem Spellmanem. Wygrał ją na punkty, ale później rozpoczął się dramat. Pięściarz zdążył jeszcze udzielić wywiadu, ale po nim zasłabł i z podejrzeniem krwiaka mózgu trafił do szpitala. Tam zmarł. Miał 31 lat.

Tragedię do promocji swojej walki chciał wykorzystać Booth.

"Niektórzy być może ucieszą się widokiem jeśli zginę w ringu jak Scott Westgarth" - wypalił w mediach społecznościowych. Ten wpis szybko z sieci zniknął, ale pojawił się kolejny. Nie mniej skandaliczny.

"Moja walka za dwa tygodnie, a ja trzy ostatnie miesiące spędziłem pijąc cydr. Nie trenowałem właściwie, jest więc spora szansa, że skończę na wózku jak Gerald McClellan (uszkodzenia mózgu po przegranej z Nigelem Bennem w 1995 roku - red.)" - napisał.

To those complaining about my tweet about the boxer who got killed recently, I'm boxing myself in 2 weeks and I've spent the past 3 months drinking cider and not training properly so there's a gud chance I'll end up in a wheelchair like Gerald McClellan, so tune in #MANDOWN

— TYAN BOOTH (@TyanBooth) 26 lutego 2018