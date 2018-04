Koniec trzęsienia brzuchem. Były mistrz pięści zrzucił ponad 45 kg





Tyson Fury wraca Foto: GettyImages Video: Reuters Tyson Fury wraca 12.04 | Po depresji ponoć nie ma już śladu, także kłopoty alkoholowo-kokainowe miały minąć. Tyson Fury, były król wagi ciężkiej, wraca na ring. Pierwsza walka po ponaddwuletniej przerwie już w czerwcu, ale on myśli o odzyskaniu pasów. - Chcę odebrać to, co moje - podkreślił. zobacz więcej wideo »

Fury znowu wraca Foto: GettyImages Video: twitter.com/tyson_fury Fury znowu wraca 18.09 | Zawsze gadał dużo, niekoniecznie z sensem. I słychać, że wciąż jest w formie. Znowu zapowiedział swój powrót do boksu, w sposób - rzecz jasna - malowniczy. - Nazywają mnie Bumerang, bo zawsze wracam - ogłosił światu Tyson Fury. zobacz więcej wideo »

Foto: GettyImages | Video: Reuters Tyson Fury wraca na dobre

Zapowiedział, że formę odzyska i słowa dotrzymuje, w co trudno uwierzyć nawet jego przyjaciołom. Zaczął od zrzucania zbędnych kilogramów, których miał pod dostatkiem. Na razie pozbył się – uwaga – ponad 45.

Skóra i kości, o dwie głowy wyższy od rywali Od rywali wyższy... czytaj dalej » Tyson Fury był bokserskim mistrzem świata w królewskiej kategorii, co z chęcią i przy każdej okazji przypomina. Trzy pasy potężnych federacji – IBF, WBA i WBO – zabrał w lipcu 2015 roku Ukraińcowi Władymirowi Kliczce.

Potem wszystkie stracił, bo miał kontuzję, bo pił i ćpał, a w końcu dopadła go depresja.

Teraz wraca.

Przegrał z takim tłuściochem

Przez te blisko 2,5 roku zapuścił się bardzo. Przed walką z Kliczką waga wskazała dokładnie 112 kg, więc przytyć musiał do blisko 160, mierząc 206 cm. Dystans do siebie miał duży, na konferencjach prasowych chętnie zrzucał koszulkę, pokazując pokaźny brzuch i kpiąc z Ukraińca, że przegrał z takim tłuściochem.

Trzęsąc brzuchem odtańczył też hakę - jej wojenną odmianę zwaną peruperu, wykonywaną kiedyś przez maoryskich wojowników przed bitwami. Tę zaprezentowaną przez Fury'ego brytyjskie media szybko określiły najgorszą haką w historii.



Not a bad job if I do say so myself #TakeAbooSonpic.twitter.com/HgNgovNunj — Ben Davison (@BenDavison_) 17 marca 2018





Znowu spotkam go w barze

Walczyć ma 9 czerwca w Manchesterze, na razie nie wiadomo z kim. Ricky Hatton – też pięściarz – zapewnia, że jest dumny ze swojego kumpla Tysona. – Byłem pewien, że nie da rady, że po kilku tygodniach rzuci treningi i znowu spotkam go w barze. A on naprawdę chce wrócić – oznajmił Hatton.

Cel jest jasny – odzyskanie mistrzostwa świata. Pasy WBA, IBF i WBO należą teraz do Anthony'ego Joshuy. – Kiedy będę gotowy, wszystkie trafią do mnie, u niego są tylko tymczasowo. Pobawimy się przez kilka rund, a potem go znokautuję – zapowiada Fury.



Here's Tyson Fury attempting the Haka with Joseph Parker.



It's fair to say he hadn't rehearsed it beforehand.pic.twitter.com/hRex43QzCo — Coral (@Coral) 25 września 2017