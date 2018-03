"Gdybym miał 20 funtów, postawiłbym na moje zwycięstwo przez nokaut"





Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/EAST NEWS | Anthony Joshua wyrasta na króla wagi ciężkiej

Joseph Parker z dalekiej Nowej Zelandii spróbuje dokonać niemożliwego - pobić, a najlepiej powalić na deski Brytyjczyka Anthony'ego Joshuę. - Jeszcze nie zdecydowałem, czy wygram przez nokaut, czy na punkty, ale wiem, że wszystkie pasy zabiorę do ojczyzny - ogłosił przed kamerami i mikrofonami.

Oskarżenia przed wielką walką. "To nie mięso. On się szprycuje" Na sześć tygodni... czytaj dalej » Czas i miejsce - sobota 31 marca, Cardiff, Millennium Stadium. Stawka - pasy WBA, IBF i WBO w królewskiej kategorii.



Na koncie ma 24 pojedynki, wszystkie wygrane, 18 przed czasem. To o Parkerze.



Joshua walk zawodowych stoczył 20, każdą z nich rozstrzygnął przed ostatnim gongiem. W tej największej, najważniejszej - w kwietniu 2017 - dał radę Ukraińcowi Władymirowi Kliczce, wysyłając go na zasłużoną emeryturę.

"Bądź przygotowany na wojnę"

Przed starciem w Cardiff Nowozelandczyk zachwala siebie donośnym głosem. - Jestem młody, jestem silny, jestem głodny sukcesów - oświadczył Parker, rocznik ’92, po otwartym dla mediów treningu.



Joshua jest zaledwie o dwa lata starszy. I spokojnie może o sobie mówić to samo. Do ringu, na swoje medialne zajęcia, wchodził tuż po rywalu. - Do zobaczenia w sobotę, bądź przygotowany na wojnę - usłyszał ostrzeżenie od Nowozelandczyka.



Brytyjczyk zdradził, że specjalnie na tę okazję przyszykował kilka nowinek, które Parker boleśnie odczuje. Dorzucił, że jest gotowy na 12 rund, ale walka raczej tyle nie potrwa. - Gdybym miał w kieszeni 20 funtów, postawiłbym na moje zwycięstwo przez nokaut - zapowiedział.



Źródło: twitter.com/anthonyfjoshua Joshua chce latami królować w wadze ciężkiej