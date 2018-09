"Mogę walczyć z King Kongiem, jeżeli ma wolne terminy"





Najpierw potężny lewy, potem równie potężny prawy, po którym Aleksandr Powietkin wpadł między liny. Pozbierał się, choć pewnie nie wiedział, gdzie jest. Następny atak Brytyjczyka Anthony'ego Joshuy sędzia przerwał, kończąc ten pojedynek, a Rosjanin i tak nie był w stanie ustać i jeszcze raz padł na deski. - Mogę walczyć nawet z King Kongiem, jeżeli ma wolne terminy - oświadczył zasypywany ofertami zwycięzca.

Wielka walka zatwierdzona. "Dwóch najlepszych, to będzie przyjemność" Data jest znana,... czytaj dalej » - Instynkt podpowiedział mi, że czas na nokaut - wyznał "AJ", opowiadając o wydarzeniach z siódmej rundy. Obronił na Wembley tytuły IBF, WBA i WBO w królewskiej kategorii.



Zachował klasę. Po pojedynku poszedł do szatni Powietkina sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku. Wyściskali się, życzyli zdrowia powodzenia.

Wembley już zarezerwowane

Co dalej? Wembley jest już zarezerwowane dla Joshuy na 13 kwietnia. Mierzyć chcą się z nim wszyscy, z Deontayem Wilderem i Tysonem Furym na czele. Starcie z Wilderem byłoby unifikującym, bo ten ma pas federacji WBC.



Fury tytuły stracił, walcząc z depresją oraz uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Teraz, odchudzony o 50 kg, w wielkim stylu zamierza wrócić na sam szczyt.



- Jestem gotowy, by spotkać się z każdym z was, wystarczy zadzwonić do mojego menedżera - zapowiedział "AJ".

