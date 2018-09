Mistrz przed bitwą z weteranem. "39-latek nie wytrzyma takiej presji"





Foto: Getty Images | Video: twitter.com/anthonyfjoshua Stawką pojedynku będą mistrzowskie pasy Joshuy

Szykuje się wielka bitwa. W sobotę na stadionie Wembley mistrz świata królewskiej dywizji trzech potężnych federacji - IBF, WBA i WBO - Anthony "AJ" Joshua zmierzy się w obronie tytułów ze złotym medalistą igrzysk 2004 Aleksandrem "Saszą" Powietkinem.

Bokserski mistrz podpatruje Ronaldo Anthony Joshua,... czytaj dalej » Pochodzący z Kurska 39-letni Aleksandr Władymirowicz jako zawodowiec pokonany został raz, w październiku 2013 roku przez Władymira Kliczkę.



Młodszy o dekadę Brytyjczyk tylko wygrywa, Kliczkę pobił 17 miesięcy temu. Mistrzem olimpijskim też jest, z roku 2012.

Przy ringu żona, była miss Kurska

Rosjanin dwa razy wpadł na testach antydopingowych. Walczył z Andrzejem Wawrzykiem i Mariuszem Wachem, z oboma rozprawił się przed czasem. "Sasza" wyjawił, że przed tym drugim pojedynkiem zadzwonił do niego prezydent Władymir Putin i życzył powodzenia.



- Jest doświadczony, jest niebezpieczny - ocenia rywala "AJ". - Potrafi zrobić krzywdę, ma nokautujący cios, więc szybko muszę go pozbawić wszystkich argumentów. Nie dostanie chwili wytchnienia, 39-latek nie wytrzyma takiej presji. Skończę to najdalej w ósmej rundzie - zapowiada Brytyjczyk.

Źródło: twitter.com/anthonyfjoshua Joshua chce latami królować w wadze ciężkiej



Powietkin zapewnia, że do różnicy wieku wagi nie przywiązuję. - Jestem w życiowej formie, staję przed jedną z ostatnich szans na dokonanie czegoś wielkiego i nie zamierzam tej szansy zmarnować - oświadczył.



Przy ringu trzymać za niego kciuki będzie żona Jewgienija, modelka, była miss Kurska.



Joshua jest pewny swego, Wembley zarezerwowano już na jego następną walkę - 13 kwietnia, być może z Deontayem Wilderem lub Tysonem Furym.





Oglądaj Bokser Anthony Joshua miliarderem?