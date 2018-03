Oskarżenia przed wielką walką. "To nie mięso. On się szprycuje"





Foto: twitter.com/Canelo | Video: twitter.com/Canelo Alvarez na dopingu

Na sześć tygodni przed hitowym starciem Giennadija Gołowkina z Canelo Alvarezem atmosfera wokół walki jest gęsta. Po dopingowej wpadce rywala, Kazach otwarcie oskarżył go o oszustwo. - To było oczywiste. Podczas pierwszego pojedynku wszystkie jego mięśnie były powiększone, a na ciele widać było ślady po zastrzykach - wspomina Gołowkin.

Alvarez na początku marca oblał test przeprowadzony na zlecenie Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Wykryto u niego klenbuterol, substancję obniżającą poziom tkanki tłuszczowej, zwiększającą zarazem masę mięśniową.

Pięściarza broniła jego agencja promotorska. "To konsekwencja zanieczyszczonego mięsa, w ostatnich latach częstego przypadku u sportowców w Meksyku" - napisano w komunikacie Golden Boy Promotions. Doping przed wielką walką. "To mięso" Dwa miesiące... czytaj dalej »

"Bajeczka o mięsie"

Wiary tym deklaracjom nie daje Gołowkin. - Znowu ta bajeczka z meksykańskim mięsem? Dajcie spokój. To nie meksykańskie mięso, to jest Canelo - jego zespół, jego promotorzy. On oszukuje. Szprycuje się tym, a wszyscy dookoła udają, że tego nie widzą. Ten gość nie jest w boksie od wczoraj - nie wierzył Kazach, który rozmawiał we wtorek z dziennikarzami podczas zgrupowania w Kalifornii.

- To, że wpadnie było oczywiste. Podczas pierwszej walki (we wrześniu - red.) wszystkie jego mięśnie były powiększone, a na ciele widać było ślady po zastrzykach. Sprawdźcie go wykrywaczem kłamstw. Wtedy dowiemy się jak jest naprawdę - grzmiał Kazach.

Zaskakujący werdykt

Nic nie wskazuje na to, że problemy Meksykanina spowodują odwołanie pojedynku zaplanowanego na 5 maja. W Las Vegas stawką będą pasy federacji WBC, WBA, IBF i IBO wagi średniej należące do Kazacha.

We wrześniu ubiegłego roku był remis, choć większość ekspertów uznało, że Alvarez został werdyktem sędziów skrzywdzony. Zaskakująca była rozbieżność punktacji arbitrów. Jeden sędzia typował remis 114:114, inny przyznał zwycięstwo Kazachowi 115:113, natomiast według pani Adalaide Byrd Meksykanin wygrał aż 118:110.