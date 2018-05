111 sekund i piekielny sierp. Były polski mistrz świata demoluje





Foto: Lukasz Dejnarowicz / FORUM | Video: Forum, Krzysztof Głowacki/Instagram Głowacki do nokautu potrzebował niespełna dwóch minut

Były bokserski mistrz świata federacji WBO w wadze półciężkiej Krzysztof Głowacki potrzebował ledwie 111 sekund, by na ringu w rodzimym Wałczu znokautować Kolumbijczyka Santandera Silgado. To jego 30. zwycięstwo w zawodowej karierze.

Silgado, to nie byle kto. Były pretendent do tytułu mistrzowskiego wprawdzie ostatnio zanotował cztery porażki, ale wcześniej miał serię 23 walk bez porażki, a łącznie pokonał 28 rywali.

Trafił w skroń

Druga runda i mistrz nokautuje. "To było jak uderzenie pociągu" Gienadij Gołowkin... czytaj dalej » Kilka pierwszych sekund rywale sprawdzali swoje umiejętności w półdystansie. W drugiej minucie pojedynku, w zwarciu, Polak wyprowadził lewy sierpowy, który trafił w skroń rywala. Kolumbijczyk znacznie dłużej leżał na deskach niż trwała walka, a sędziom nie pozostało nic innego niż ogłosić nokaut.



- Cała energia uderzenia poszła na skroń. Poszło mu na błędnik i był koniec. Wcześniej dostałem jego lewym sierpem. Poczułem to. Miał ciężką rękę - komentował tuż po walce wypoczęty i zrelaksowany Głowacki.



Polak półtora roku temu stracił pas mistrzowski federacji WBO. Mimo to, nadal zaliczany jest do ścisłej czołówki w swej kategorii. Tak spektakularne zwycięstwo zapewne przybliżyło go do ponownej szansy powalczenia o pas.



Sam pięściarz zarówno przed jak i po walce nie chciał wypowiadać się na temat przyszłości. - Skupiałem się tylko na tej walce. To jest boks, może się przytrafić jeden cios, który wszelkie plany pokrzyżuje - opowiadał.