Druga runda i mistrz nokautuje. "To było jak uderzenie pociągu"





Foto: AP/EAST NEWS | Video: wikipedia, PAP/EPA, Twitter Gołowkin znów pokazał klasę

Gienadij Gołowkin dwudziesty raz z rzędu obronił tytuł mistrza świata w wadze średniej organizacji WBC, WBA i IBO. W kalifornijskim Carson Kazachski bokser już w drugiej rundzie zakończył pojedynek z Amerykaninem ormiańskiego pochodzenia Vanesem Martirosyanem. Za ekspresowo wykonaną pracę dostanie okrągły milion dolarów.

I po hicie. Zjadł mięso, wpadł na dopingu Nie dojdzie do... czytaj dalej » Pierwotnie Kazach miał walczyć w tym terminie z Saulem "Canelo" Alvarezem. Meksykanin został jednak tymczasowo zawieszony przez komisję sportową stanu Nevada po wykryciu u niego clenbuterolu.

I zaczęło się poszukiwanie rywala. Martirosyan był wymieniany w gronie kandydatów do walki z Maciejem Sulęckim. Miał to być eliminator do walki o mistrzostwo świata federacji WBC w wadze półśredniej. Polak jednak wybrał pojedynek z Danielem Jacobsem.

- Walka z Martirosyanem jest teraz najważniejszą w mojej karierze. Szanuję go i ciężko trenuję, aby zachować tytuły - zapowiadał przed walką Gołowkin.

Dwudziesty raz

Chociaż pretendent do tytułu zaczął odważnie, lewym prostym i ładną kombinacją, Gołowkin w połowie drugiego starcia wyprowadził serię ciosów, po której Martirosyan padł na deski. Sędzia doliczył do dziesięciu i walka się skończyła.

- To było jak uderzenie pociągu. Były to najmocniejsze uderzenia, jakie kiedykolwiek przyjąłem - przyznał później po walce Ormianin, który tym samym pierwszy raz w karierze poległ przed czasem.

Kazach skuteczną obroną tytułu wykazał się po raz 20. z rzędu. Bilans 36-latka na zawodowym ringu jest imponujący. Ma 37 zwycięstw, w tym 33 przed czasem, i jeden remis. Posiada także pas mistrza świata organizacji IBF, który nie był stawką tej walki.

Źródło: Instagram/Gennady Golovkin Gołowkin triumfuje

Do jedynego remisu w karierze Gołowkina doszło 16 września ubiegłego roku w walce z Alvarazem.



Respect Boxing pic.twitter.com/wqR7sww50A — Gennady Golovkin (@GGGBoxing) May 6, 2018