Pięściarski mistrz świata potężnej federacji WBC w królewskiej kategorii Deontay Wilder skazany został na 60 godzin prac społecznych. To kara za posiadanie marihuany.

Ranczo, szkoła uprawy i laboratorium. Tyson wchodzi na rynek marihuany Były bokserski... czytaj dalej » W czerwcu samochód prowadzony przez Amerykanina został zatrzymany w Alabamie do kontroli. Policji nie spodobały się za bardzo przyciemnione szyby. Kiedy kierowca - czyli Wilder - jedną z nich opuścił, z wnętrza wydobył się zapach marihuany.

Z ringu na noszach

Prawnik pięściarza Paul Patterson od razu zastrzegł, że marihuana nie należała do jego klienta, a do jednego z pasażerów. Sąd był innego zdania.



- Oczywiście szanujemy ten wyrok, choć liczyliśmy na oddalenie sprawy - oświadczył Patterson. Poza pracą społeczną na Wildera nałożono także dwuletni okres próbny.



32-letni Amerykanin ma na koncie 39 zawodowych pojedynków - wszystkie wygrane, w tym 38 przed czasem. Tytułu WBC bronił sześć razy. W styczniu 2016 roku znokautował Artura Szpilkę, Polaka wyniesiono wtedy z ringu na noszach.



3 marca w kolejnej obronie ma się zmierzyć z Kubańczykiem Luisem Ortizem. Hitem byłby unifikacyjny pojedynek Wildera z Brytyjczykiem Anthonym Joshuą, do którego należą pasy IBF i WBA. Floyd Mayweather, czyli bokserski mistrz nad mistrzami, obydwu nazwał artystami nokautu.

