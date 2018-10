"Mike Tyson nie był wielkim wojownikiem"





Nokautował wszystkich jak leci, demolował, dominował, królował w ringu i już. Dla swojego byłego trenera Mike Tyson nie zasłużył jednak na określanie go "wielkim wojownikiem".

Dwie bomby "Wielkiego Dziecka". Szybki nokaut Adamka Tomasz Adamek... czytaj dalej » Tłumaczenie tego twierdzenia jest długie i przewrotne. Teddy Atlas stawia dużo pytań, na które sam od razu daje odpowiedzi.



- Czy był jednym z najmocniej bijących w historii? Był. Czy potrafił zadawać te ciosy z każdej pozycji obiema rękami? Potrafił. Budził grozę jak Sonny Liston, wykańczał rywala za rywalem jak Joe Lewis. Tak, tak, tak - twierdzi Atlas.



- Wielkim wojownikiem jednak nie był - przekonuje.



O co trenerowi chodzi?

Przystawił Tysonowi pistolet do głowy

- By pięściarza tak nazwać, ten musi sobie radzić, kiedy sytuacja wymyka się spod kontroli. A Tyson w każdej z przegranych walk tego nie potrafił - wyjaśnił w programie „JRE MMA Show”.



- Dla mnie walka nie jest walką, dopóki w grę nie wchodzi presja i przezwyciężanie kłopotów. Inaczej to tylko wydarzenie sportowe. W życiu jest podobnie, nie dowiesz się, czy prawnik jest dobry w swojej pracy, jeśli nie zmierzy się z jakimiś przeciwnościami. Mike dysponował wielkim talentem, fizycznie przytłaczał każdego, nigdy nie wyszedł jednak zwycięsko z próby, o której mówię.

Profesjonalnym pięściarzem Tyson został 6 marca 1985 roku. W pierwszej rundzie znokautował wtedy Hectora Mercedesa. Bilety na to wydarzenie, te najdroższe, kosztowały 15 dolarów.



Trevora Berbicka pobił 22 listopada roku 1986, zajęło mu to sześć minut. Nie skakał z radości, choć został właśnie najmłodszym mistrzem świata królewskiej kategorii - liczył sobie dokładnie 20 lat, cztery miesiące i 22 dni.



Relacja Tysona z Atlasem bywała burzliwa. Trener przystawił kiedyś zawodnikowi do głowy pistolet, tłumacząc potem, że ten dobierał się do jego bratanicy, a po takiej reakcji nigdy więcej tego nie zrobi.