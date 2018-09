Bokserski mistrz podpatruje Ronaldo





Foto: instagram.com/cristiano/anthony_joshua | Video: PAP/EPA Ronaldo już strzela dla Juventusu

Anthony Joshua, brytyjski mistrz wagi ciężkiej, nie zamyka się w sztywnych schematach reżimu treningowego. Inspiracji szuka u innych bokserów oraz u Cristiano Ronaldo. Portugalskiego piłkarza podgląda, bo za cel postawił sobie wydłużenie sportowej kariery.

28-letni Joshua w sobotę stanie do walki o obronę pasów WBA, IBF oraz WBO. W roli pretendenta na stadionie Wembley wystąpi Rosjanin Aleksandr Powietkin.



Skóra i kości, o dwie głowy wyższy od rywali Od rywali wyższy... czytaj dalej » Brytyjczyk ma ponoć obsesję na punkcie rozwoju. Podpatruje nie tylko legendarnych kolegów. - 33-letni Ronaldo zrobił sobie specjalne testy, które wykazały, że ma ciało 21-latka - zachwycał się Joshua, cytowany przez "The Telegraph".

"Musisz chronić swoje ciało"

Ronaldo, od tego sezonu zawodnik Juventusu, to fizjologiczny fenomen. Ćwiczy indywidualnie, dbając o każdy mięsień swojego ciała. Do tego ścisła dieta i dużo snu. Według wielu biologicznego, Portugalczyk jest o dziesięć lat młodszy. Tkanka tłuszczowa to zaledwie siedem procent, gdy u przeciętnego piłkarza wynosi od 10 do 11 procent. Masa mięśniowa? 50 procent, czyli średnio o pięć więcej od pozostałych. Ronaldo jest do bólu konsekwentny, bo kopać piłkę chce do czterdziestki.

Joshua zapowiedział, że z ringu prędko nie zejdzie, dlatego o ciało chce dbać tak samo jak Ronaldo. Zmienił już metody treningowe po wizycie w laboratorium, gdzie przeszedł specjalistyczne badania. - Mógłbym wejść do ringu i znokautować Powietkina w trakcie jednej lub dwóch rund. Jednak po ośmiu tygodniach intensywnych treningów, 200 rundach sparingów, musisz chronić swoje ciało - przyznał bokser.



Training files #AJBXNGpic.twitter.com/IN348O4RbM — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 16 września 2018





Inne wzory to Floyd Mayweather, niepokonany w 50 walkach, Manny Pacquiao, mistrz w kilku kategoriach wagowych czy Wasyl Łomaczenko, ukraiński mistrz olimpijski.



- To stara szkoła boksu, trochę dziwna, ale uczę się jej. Kiedy oglądałem film dokumentalny o Pacquiao, zwróciłem uwagę, że on biega i trenuje, gdy jego ciało jest gotowe. Mayweather i Łomaczenko to samo - tłumaczył Joshua.

Bokserska wojna w Las Vegas. Niszczyciel z Kazachstanu w końcu pokonany Meksykanin Saul... czytaj dalej » Brytyjczyk porzucił więc poranne bieganie. Trenuje wtedy, gdy się obudzi. - Wygląda to na lenistwo, ale wciąż wykonuję tę samą pracę, ale w wydajniejszy sposób - podkreślił.

Skupiony na karierze

Eddie Hearn, promotor boksera, przyznał, że Joshua rozwija się w nowych aspektach, choć wydawało się to trudne skoro wcześniej korzystał z najnowocześniejszych sprzętów.



- Nie w głowie mu drogie samochody, kobiety czy biżuteria. Tyko rozwój. Wie, kiedy musi jeść, kiedy musi spać. Ma obsesję na punkcie samodoskonalenia się - podkreślił Hearn, choć jest sceptyczny, czy jego klient będzie w stanie walczyć przez kolejną dekadę, o czym wspomniał Joshua.



- To trudny sport - skwitował.