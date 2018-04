Bokser zmarł po walce. Jego organy uratowały siedem osób





Angielski bokser Scott Westgarth, który zmarł w szpitalu po walce, przed śmiercią wpisał się na listę dawców organów. - W szpitalu powiedzieli mi, że w ten sposób uratowano siedem osób - opowiedziała miejscowym mediom matka pięściarza, Rebecca Westgarth.

31-letni Westgarth pod koniec lutego bił się podczas gali w Doncaster. Z Decem Spelmanem w kategorii półciężkiej, poszli na prawdziwą wojnę. Obaj byli liczeni, ale dotrwali do ostatniej, dziesiątej rundy. Na punkty minimalnie wygrał Westgarth.



Zwycięzca później udzielał wywiadu. Już wtedy czuł się źle. W końcu zasłabł i z podejrzeniem krwiaka mózgu trafił do szpitala. Dwa dni później Westgarth zmarł. Pięściarz zmarł po walce. Zabrakło 30 sekund do ostatniego gongu Brutalny nokaut... czytaj dalej »

"Zawsze wspierał słabszych"

Matka boksera, pani Westgarth, opowiedziała w rozmowie z "Daily Mirror", że syn był wpisany na listę dawców organów, choć dowiedziała się o tym dopiero po śmierci.



- W szpitalu powiedzieli mi, że w ten sposób uratowano siedem osób - mówiła. I dodała: - Kiedy byłam przy nim, całowałam go i kładłam rękę na jego mocnym sercu. Pomyślałam po prostu: ktokolwiek je zdobędzie, będzie szczęściarzem.



- Jego śmierć była traumatyczna. Jak dla każdej matki. Nie mogę uwierzyć, że nigdy go nie zobaczę. Scott pomagał ludziom do samego końca. Zawsze wspierał słabszych - podkreślała 58-letnia kobieta.



Westgarth zaczął boksować w 2009 roku. Cztery lata później został zawodowcem. - Po prostu lubię boks. To jedyny powód, dla którego to robię - mówił po walce ze Spelmanem. W kolejnym pojedynku miał bić się o mistrzostwo Anglii. Poza ringiem był trenerem personalnym i szefem kuchni.



Stoczył 10 pojedynków na zawodowych ringach - siedem wygrał, dwa przegrał, a jeden zremisował.