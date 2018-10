Były mistrz świata w Polsce. Oddał hołd legendom boksu





Były bokserski mistrza świata David Haye przyleciał do Polski. W środę Brytyjczyk odwiedził między innymi Muzeum Powstania Warszawskiego. Pięściarza zaprosiła Polska Fundacja Narodowa.

Wizytę zorganizowano z okazji obchodów stulecia niepodległości. Haye jest nowym ambasadorem projektu PFN - "100 x 100". Jak napisano w komunikacie, ma poznać nasz kraj pod względem historycznym i kulturowym, zwiedzi także Warszawę



Celem odwiedzin jest też oddanie hołdu ojcom polskiego boksu - Feliksowi Stammowi oraz Tadeuszowi Pietrzykowskiemu, który boksował w obozie śmierci w Auschwitz, gdzie walczył za chleb, który następnie rozdawał swoim współwięźniom.

Wspomina Polskę

Haye odwiedził już między innymi Muzeum Powstania Warszawskiego. Był też na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie złożył kwiaty na nagrobku Stamma.

Jak zdradził, Polskę odwiedził dotąd tylko raz, dziewiętnaście lat temu. Właśnie wtedy, akurat podczas Turnieju im. Feliksa Stamma, stoczył swoją pierwszą międzynarodową walkę w wadze ciężkiej.



Starting my first trip to Poland since I was just 19 years old, paying tribute to the great Feliks Stamm, it was a tournament in his name which was the reason for my trip and first international contest at heavyweight all those years ago! @Fundacja_PFN#100x100#polandpic.twitter.com/GTdJvZXTcy — David Haye (@mrdavidhaye) 31 października 2018





W ostatnich latach Haye był jednym z najpopularniejszych pięściarzy na świecie. Wywalczył tytuł mistrza świata organizacji WBA w kategorii ciężkiej oraz WBC, WBA i WBO w kategorii junior ciężkiej. W sumie stoczył 32 walki, z których wygrał 28 (26 przez nokaut). Karierę zakończył w maju tego roku. Ma 38 lat.

100 znanych postaci

- Współpracę z gwiazdą boksu, Davidem Hayem planujemy długofalowo. Podczas najbliższych spotkań w Polsce opowie on m.in. o promocji kraju poprzez program, oraz o swoim postrzeganiu Polski i polskiej historii, o fascynacji polską kulturą i polskim sporcie - podkreślił cytowany w komunikacie prezes PFN Filip Rdesiński.

Z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości PFN nawiązuje współpracę ze 100 wybitnymi, znanymi na całym świecie postaciami życia publicznego. Projekt ma na celu promocję Polski za granicą poprzez zaangażowanie wpływowych i rozpoznawalnych na świecie osób.



Działania w ramach projektu "100x100" kierowane są głównie do odbiorców poza granicami Polski.