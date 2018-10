Dwie bomby "Wielkiego Dziecka". Szybki nokaut Adamka





Foto: JONATHAN DANIEL/Getty AFP/East News | Video: TVN Adamek był mistrzem w dwóch kategoriach. W zeszłym roku odpowiadał na pytania Kuby Wojewódzkiego

Tomasz Adamek długo nie wytrwał w ringu z ogromnym Amerykaninem Jarrellem Millerem. Polski pięściarz padł po ciosach w drugiej rundzie.

41-letni Adamek faworytem nie był. Naprzeciw stał rywal młodszy o 12 lat i cięższy o 40 kilogramów. Przepaść. Jedynym autem Polaka mogła być szybkość. Miller, nazywany "Big Baby" ("Wielkie Dziecko"), i ten argument wytrącił mu z ręki. Ciosy Adamka nie robiły na nim wrażenia, sam od razu wziął się do solidnej pracy.



Wielki nokaut na Wembley. Mistrz wciąż niepokonany Znakomita passa... czytaj dalej » Polak już w drugiej rundzie był w tarapatach. Miller niemiłosiernie go obijał, później poprawił dwoma prawymi podbródkowymi. Adamek wylądował na deskach. Zamroczony nie potrafił wstać, więc sędzia zakończył jednostronny pojedynek. Amerykanin zaczął świętować, później podszedł do polskiego narożnika i uściskał przegranego.

Wygląda jak Tyson

Adamek był bez szans z Millerem, ogromnym facetem, przypominającym legendarnego Mike'a Tysona. Obaj zresztą dorastali na Brooklynie. W Chicago odniósł 22. zwycięstwo (19 KO), tylko raz przegrał. W światowych rankingach wagi ciężkiej jest wysoko notowany. Prędzej niż później dostanie szansę walki o tytuł mistrza świata.



Polak królewskiej kategorii już nie podbije. Jedyną szansę miał przed siedmioma laty, ale we Wrocławiu znokautował go Witalij Kliczko. Na ringu i tak może czuć się spełniony. Był mistrzem świata w dwóch kategoriach wagowych. Jego bilans to 53 wygrane (31 KO) i sześć porażek.



Hay muchas cosas que preferimos, pero una mano derecha de @BIGBABYMILLER no es una de ellas. #WatchOnDAZNhttps://t.co/j4BIUf4XnHpic.twitter.com/7AvNRuvRTr — DAZN USA (@DAZN_USA) 7 października 2018