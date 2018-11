Śmiertelny nokaut w ringu. "Umarł jak mistrz"





Foto: Shutterstock | Video: Christian Daghio/Instagram Christian Daghio miał 49 lat

Fatalnie zakończyła się walka o mistrzostwo Azji wersji WBC w tajskiej miejscowości Rangsite. Wskutek obrażeń głowy doznanych po nokaucie w dwunastej rundzie zmarł włoski pięściarz Christian Daghio.

Don Parueang wyprowadził w dwunastej rundzie pojedynku rozegranego 26 października serię mocnych ciosów na głowę rywala. Ten zdołał się podnieść, a po kolejnych stracił przytomność. Na ringu próbowali reanimować go lekarze. W śpiączce został przewieziony do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł.



Absolutely brutal, shame his corner never threw in the towel after the first knockdown as it could have saved his life, the final heavy blow to the head proving fatal #RIP#ChristianDaghio



pic.twitter.com/65CaLNunc5 — Mr. Hassan (@TurkishPride86) 5 listopada 2018





- Brat kochał boks, chciał walczyć aż do osiemdziesięciu lat. Ring był jego życiem, umarł jak mistrz - powiedział brat i menadżer Fabrizio.

Siedem tytułów mistrza

49-letni Daghio pozostawił żonę i 5-letnią córeczkę. Urodził się 4 kwietnia 1969 roku we włoskim mieście Capri, a od trzydziestu lat mieszkał w tajskiej Pattayi. W kolekcji miał siedem tytułów mistrza świata w boksie i Muay Thai.



Jego młodszy o trzynaście lat rywal w momencie przerwania pojedynku prowadził na punkty u jednego sędziego 106:103, natomiast u pozostałych dwóch górą był Włoch 105:104.

Źródło: Christian Daghio/Instagram Daghio od 30 lat mieszkał w Tajlandii