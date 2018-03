Artysta nokautu czeka na pana senatora





Foto: Christian Petersen/Getty Images | Video: instagram.com/mannypacquiao Manny Pacquiao nie ma dość boksu

Filipiński pięściarz, 39-letni Manny Pacquiao, zamierza powrócić na ring. 24 czerwca ma stoczyć w stolicy Malezji Kuala Lumpur pojedynek z Argentyńczykiem Lukasem Matthyssem, pseudonim "Maszyna".

Skóra i kości, o dwie głowy wyższy od rywali Od rywali wyższy... czytaj dalej » - Lubię preferowany przez niego agresywny styl walki, Matthysse jest artystą nokautu, zapowiada się widowisko kibiców - stwierdził Pacquiao.



2 lipca ubiegłego roku Filipińczyk poniósł porażkę z Jeffem Hornem. Wszyscy sędziowie punktowali na korzyść Australijczyka - 117:111, 116:112 i 115:113.



Pacquiao oświadczył, że wynik nie jest sprawiedliwy.

Ponad pół miliarda dolarów

"Pacman" jest jedynym pięściarzem w historii, który został mistrzem świata w ośmiu kategoriach wagowych - od muszej do lekkośredniej. Boksując zarobił ponad pół miliarda dolarów. Stoczył 68 pojedynków, z których wygrał 59.



- Kocham boks i dopóki moja pasja do niego nie zniknie, będę walczył dla Boga, rodziny, fanów i kraju - zapowiedział w jednym z wywiadów.



Popularność na Filipinach wykorzystał w wyborach do senatu, w którym zasiada od maja 2016 roku.