Nokautu nie było, ale Joshua ma czwarty pas





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Joshua wygrał jednogłośnie na punkty

Brytyjczyk Anthony Joshua pokonał w Cardiff jednogłośnie na punkty Nowozelandczyka Josepha Parkera w 12-rundowej walce unifikacyjnej o tytuł bokserskiego mistrza świata wagi ciężkiej trzech z czterech najważniejszych federacji.

Do niespełna 29-letniego Joshuy, mistrza olimpijskiego z Londynu, należały do tej pory tytuły pasy IBF, WBA oraz mniej liczącej się IBO. Od soboty ma w kolekcji również tytuł czempiona WBO, który był dotychczas we władaniu 26-letniego Parkera. Oskarżenia przed wielką walką. "To nie mięso. On się szprycuje" Na sześć tygodni... czytaj dalej »

Taktyka w ringu

Brytyjczyk zachował miano niepokonanego na zawodowych ringach, wygrywając 21. walkę, ale po raz pierwszy nie osiągnął celu przed czasem. Nowozelandczyk po 24 zwycięstwach, w tym 18 przez KO, doznał pierwszej porażki.



Walkę na Principality Stadium obejrzało około 80 tysięcy kibiców, którzy mogli być rozczarowani. Ciekawych akcji i wymian ciosów było niewiele. W ringu dominowała taktyka. I Joshua, i Parker boksowali bardziej zachowawczo niż w przeszłości.

W opinii arbitrów Nowozelandczyk był lepszy tylko w jednej z 12 rund. Sędziowie punktowali: 118:110, 118:110, 119:111 na korzyść Brytyjczyka.

Według ekspertów nieunikniony jest teraz pojedynek Joshuy z mistrzem federacji WBC Amerykaninem Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO). Do walki może jednak dojść najwcześniej w przyszłym roku.

Brutalny nokaut

W innej ciekawie zapowiadającej się walce w kategorii ciężkiej, a jednocześnie finałowym eliminatorze WBA, dawny zwycięzca turnieju im. Feliksa Stamma Rosjanin Aleksander Powietkin (34-1) brutalnie znokautował w czwartej rundzie Anglika Davida Price'a (22-5).

Rosjanin zyskał status obowiązkowego pretendenta tej federacji.

Joshua ma czwarty pas