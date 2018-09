Najpierw go znokautował, potem odwiedził w szatni





Foto: PAP/EPA/Twitter | Video: PAP/EPA Joshua znokautował Powietkina

Anthony Joshua pokazał klasę nie tylko w ringu, ale też poza nim. Po znokautowaniu Aleksandra Powietkina mistrz świata odwiedził Rosjanina w szatni i podziękował mu za walkę.

Hitowo zapowiadająca się walka w Londynie nie rozczarowała. Przez sześć rund Powietkin walczył z Joshuą jak równy z równym. Jednak w kolejnej Brytyjczyk trafił rywala prawym prostym i od tego ciosu rozpoczęły się ogromne problemy Rosjanina. Na jego głowę spadły kolejne ciosy, w efekcie których padł na deski. Sędzia ringowy wznowił pojedynek, ale Powietkin był oszołomiony i po kolejnych razach ponownie upadł, a arbiter zakończył walkę. W ten sposób Joshua zachował mistrzowskie pasy federacji IBF, WBA i WBO w kategorii ciężkiej. Wielki nokaut na Wembley. Mistrz wciąż niepokonany Znakomita passa... czytaj dalej »

Chce odwiedzić Rosję

- Wróciłem do nokautowania, znów pokazałem prawą rękę, której przez jakiś czas mi brakowało - powiedział po walce Joshua, który odniósł 22. zwycięstwo, w tym 21. przed czasem

Klasę pokazał też poza ringiem. Brytyjczyk odwiedził swojego rywala w szatni, ładnie mu się pokłonił i podziękował za pojedynek. Słowo "respekt" powiedział wielokrotnie. Uścisnął też dłonie trenerów i przedstawicieli sztabu Powietkina. Na koniec zaskoczył: - Pragnę odwiedzić Rosję - stwierdził. - Kiedy tylko chcesz - odpowiedział pokonany.

Nagranie z tym zdarzeniem pojawiło się na Twitterze mistrza świata. I podpis: "Powodzenia Powietkin. Wszystkiego najlepszego w przyszłości".



Udachi Povetkin. All the best for your future #AJBXNGpic.twitter.com/xu5U460xyj — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) September 22, 2018

Teraz Wilder

Brytyjczyk zapowiedział, że w następnej kolejności chce stoczyć pojedynek z niepokonanym mistrzem świata WBC Amerykaninem Deontay'em Wilderem, legitymującym się bilansem 40 zwycięstw, w tym 39 przez nokaut.

- Mój cel numer 1 to Wilder. Nie ma sensu mówić o numerach dwa i trzy. Wilder i tyle! - powiedział po sobotniej walce.