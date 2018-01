Szykują się potężne grzmoty. Bokserska walka roku potwierdzona





Foto: Karl-Ludwig Poggemann / Flickr | Video: Twitter, Facebook Rok temu Joshua pokonał Władimira Kliczkę

Koniec spekulacji. Brytyjski mistrz wagi ciężkiej Anthony Joshua wyjdzie na ring 31 marca. Jego rywalem będzie o dwa lata młodszy Nowozelandczyk Joseph Parker. Walka odbędzie w Cardiff.

- Po raz pierwszy w historii dwaj mistrzowie wagi ciężkiej spotkają się w Wielkiej Brytanii" - napisał w niedzielę rano na Twitterze promoter Eddie Hearn, reprezentujący interesy Joshuy. Jak podało BBC, Parker, bez względu na rozstrzygnięcie, zainkasuje od 30 do 35 procent wygenerowanych zysków.

Joshua to król wagi ciężkiej. Dzierży w ręku trzy pasy mistrzowskie (IBF, WBA i mniej prestiżowy IBO). Parker położy na szali jeden - federacji WBO. Obydwaj są niepokonani. Pierwszy zwyciężył dwadzieścia walk, wszystkie przez nokaut. Drugi wygrywał 24 razy, w tym 18 przed czasem.

"Cementowanie dziedzictwa"

- Lubię walczyć, nie boję się wyzwań. Rywal budzi szacunek, jest mistrzem WBO, to znaczy, że będę mógł postawić kolejny krok na drodze do scementowania mojego dziedzictwa. To czyni tę walkę ekscytującą - powiedział Joshua. - Może będzie chciał mnie zabić w ringu. Ja lecę do Cardiff i chcę go tam znokautować - odgraża się Nowozelandczyk.

Źródło: Wikipedia CC BY SA 2.0 / dfat.gov.au Parker jest wposiadaniu pasa WBO

Organizatorzy są przekonani, że mogący pomieścić 80 tysięcy kibiców stadion w Cardiff wypełni się do ostatniego miejsca. W październiku na walijskim gigancie Joshua stoczył swój ostatni pojedynek, pokonując Carlosa Takama. Kilka miesięcy wcześniej był lepszy od Władimira Kliczki.

Parker przed tak ogromną publicznością jeszcze nie walczył. Ostatni raz wyszedł na ring we wrześniu, gdy położył na deski Hughiego Fury'ego, kuzyna Tysona.

Wilder czeka

Zwycięzca pojedynku zmierzy się z Deontayem Wilderem - Amerykaninem, właścicielem mistrzowskiego pasa potężnej federacji WBC. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby jeden bokser był w posiadaniu wszystkich czterech.