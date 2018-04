Joshua poznał kolejnego rywala. "Walka w ciągu 150 dni"





Anglik Anthony Joshua w pierwszym pojedynku po zdobyciu w Cardiff tytułu bokserskiego mistrza świata wagi ciężkiej spotka się z Aleksandrem Powietkinem - poinformował na Twitterze promotor Rosjanina Andriej Riabiński.

Jak poinformował rosyjski miliarder, w piątek federacja WBA nakazała Brytyjczykowi walkę z obowiązkowym challengerem 38-letnim Aleksandrem Powietkinem.



"Pojedynek musi się odbyć w ciągu 150 dni od dzisiaj. Joshua nie ma prawa walczyć z nikim innym, niż Sasza. Na negocjacje mamy 30 dni" - napisał na portalu społecznościowym Riabiński dodając, że walka może odbyć się we wrześniu. Wcześniej nieoficjalnie mówiło się, że Joshua może się zmierzyć w kolejnym hitowym pojedynku z Amerykaninem Deontay'em Wilderem, który jest mistrzem świata federacji WBC. Do takiej walki na razie nie dojdzie.



Today Alexandr Povetkin has been confirmed as the WBA mandatory challenger to face Anthony Joshua! The fight is compulsory, the deadline is 150 days to set up the fight, starting today. Joshua has NO right to fight anyone except Sasha! 30 days for negotiations! — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 6 kwietnia 2018





Chce walczyć w Rosji

Źródło: bokser.org Powietkin to godny rywal dla Joshuy Riabiński miał już rozmawiać o całej sprawie telefonicznie z promotorem Anglika Eddiem Hearnem. Miliarder-promotor chce, by walka odbyła się w Rosji, aby sympatycy boksu w jego kraju mogli zobaczyć w akcji rodaka. Z kolei ekipa Brytyjczyka będzie optować raczej za londyńskim Wembley.

Jeśli obozy Joshuy i Powietkina nie osiągną porozumienia w sprawie warunków organizacji walki w przeciągu wspomnianych 30 dni, gospodarza starcia wyłoni przetarg.

Wielcy rywale

31 marca Anthony Joshua pokonał w stolicy Walii jednogłośnie na punkty Nowozelandczyka Josepha Parkera w 12-rundowej walce unifikacyjnej o tytuł bokserskiego mistrza świata wagi ciężkiej trzech z czterech najważniejszych federacji. 29-letni mistrz olimpijski z Londynu po przejściu na zawodowstwo stoczył 21 pojedynków, nokautując rywali 20 razy.



Przed walką należały do niego pasy IBF, WBA oraz mniej liczącej się IBO. Po pojedynku został także czempionem WBO, którym był dotychczas Parker.



Tego samego wieczoru na Principality Stadium w obecności ok. 80 tysięcy kibiców walczył Powietkin. W pojedynku będącym finałowym eliminatorem WBA, mistrz olimpijski z Aten pokonał przez nokaut w czwartej rundzie Anglika Davida Price'a (22-5). Bilans Rosjanina na zawodowym ringu to 34 wygrane i tylko jedna porażka (z Władimirem Kliczko w 2013 roku).