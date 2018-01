Wozniacki ma finał. Po raz pierwszy w Melbourne





Wiceliderka rankingu tenisistek Caroline Wozniacki pokonała debiutującą w głównej drabince Australian Open Belgijkę Elise Mertens w półfinale 6:3, 7:6 (7-2). Dunka polskiego pochodzenia po raz pierwszy zagra w decydującym meczu wielkoszlemowego turnieju w Melbourne.

Wyrzucić to z głowy

37. w rankingu WTA Mertens, która dotychczas w Wielkim Szlemie mogła się pochwalić co najwyżej dotarciem do trzeciej rundy, jest jedną z największych niespodzianek tegorocznej edycji Australian Open. Dotychczas słynęła z odważnej gry, ale w czwartek dały u niej znać o sobie nerwy związane z rywalizacją o wysoką stawkę. 22-letnia zawodniczka często się myliła i poza końcówką drugiej partii warunki w tym meczu dyktowała starsza o pięć lat i bardziej doświadczona rywalka.



Dunka jednak również pozwoliła na chwilę nerwom przejąć kontrolę nad swoimi poczynaniami. Prowadząc 5:4 i 30:0 w drugiej partii zaczęła się mylić i grać bardzo zachowawczo, co kosztowało ją stratę podania. Z momentu słabości przeciwniczki skorzystała Belgijka, która pokazała wówczas kilka mocniejszych zagrań - za które zbierała pochwały w ostatnich dniach - i wygrała własnego gema serwisowego bez straty punktu. Przy stanie 5:6 Wozniacki musiała bronić dwóch piłek setowych, a po grze na przewagi doprowadziła do tie-breaka. W nim to ona już dominowała.

- W końcówce zaczęłam myśleć o moim przegranym półfinale tutaj z 2011 roku, w którym miałam piłkę meczową. Później jednak starałam się to wyrzucić z głowy i zachować spokój. Na szczęście udało mi się wygrać - zaznaczyła szczęśliwa zwyciężczyni.



Mecz trwał godzinę i 37 minut. Dunka posłała siedem asów, miała pięć podwójnych błędów serwisowych, 25 uderzeń wygrywających i 18 niewymuszonych błędów. Mertens zanotowała ich - odpowiednio - trzy, dwa, 28 i 35.