Woźniacka królową Australii. Historyczny triumf





Foto: EPA/LUKAS COCH | Video: EPA Woźniacka w euforii

Karolina Woźniacka najlepszą tenisistką pierwszego tegorocznego Wielkiego Szlema Australian Open. W finale w Melbourne Dunka polskiego pochodzenia pokonała w trzech setach liderkę światowego rankingu Rumunkę Simone Halep.

Dwie najwyżej rozstawione tenisistki były głodne zwycięstwa. Poprzednio w decydującym spotkaniu singla w Australian Open zawodniczki czekające na pierwszy triumf w Wielkim Szlemie grały 37 lat temu.

Brak triumfu w zawodach tej rangi nie jest jedyną wspólną cechą Woźniackiej i Halep. Obie zaliczyły wcześniej dwa nieudane podejścia do decydującego meczu w Wielkim Szlemie, ale aż do tego roku żadna z nich nie dotarła do niego w Melbourne.

W finale lepsza była Woźniacka, która w trwającym dwie godziny i 49 minut meczu pokonała rumuńską tenisistkę 7:6 (7-2), 3:6, 6:4. Tuż po ostatniej piłce nie potrafiła ukryć łez.

Źródło: EPA/DEAN LEWINS Łzy zwycięstwa Woźniackiej

Podwójna stawka

To pierwszy w karierze wielkoszlemowy tytuł Dunki polskiego pochodzenia. Rekordzistką pod względem liczby zwycięstw w turnieju w Melbourne jest reprezentantka gospodarzy Margaret Smith-Court, która w latach 60. i 70. wygrała turniej 11 razy.

Stawką spotkania było również pierwsze miejsce na światowej liście rankingu WTA. Dzięki wygranej w poniedziałkowym notowaniu będzie je piastować 27-letnia tenisistka. Wróci tym samym po sześciu latach przerwy na fotel liderki.

Pierwszą rakietą świata została 11 października 2010 roku i zachowała to miano przez 67 tygodni.

Źródło: EPA/LUKAS COCH Załamana Halep

Finał gry pojedynczej kobiet:

Karolina Woźniacka (Dania, 2) - Simona Halep (Rumunia, 1) 7:6(2), 3:6, 6:4