Marin Cilić pokonał Brytyjczyka Kyle'a Edmunda 6:2, 7:6 (7-4), 6:2 w półfinale wielkoszlemowego Australian Open. Rozstawiony z szóstką tenisista jest pierwszym w historii reprezentantem Chorwacji, który zagra w decydującym meczu turnieju w Melbourne.

Życiowy sukces w Australian Open. 21-letni Koreańczyk zagra o finał Zajmujący 58.... czytaj dalej » Cilić do czołowej czwórki imprezy dostał się po kreczu w piątym secie lidera światowej listy Hiszpana Rafaela Nadala, 49. w rankingu ATP Edmund w ćwierćfinale pokonał występującego z trójką Bułgara Grigora Dimitrowa, zwycięzcę listopadowego ATP Finals.

Trzeci finał w karierze

Prawie 30-letni Chorwat ma w dorobku jeden tytuł wielkoszlemowy - cztery lata temu zwyciężył w US Open. Do finału zawodów tej rangi dotarł jeszcze raz - w ostatniej edycji Wimbledonu. W Melbourne czwartkową wygraną już zanotował najlepszy wynik, dotychczas mógł się pochwalić półfinałem z 2010 roku.



O pierwszy - zarówno dla siebie, jak i dla swojej ojczyzny - triumf w tym turnieju powalczy w niedzielę ze zwycięzcą piątkowego meczu między Szwajcarem Rogerem Federerem (2.) i jedną z największych rewelacji tegorocznej edycji - Koreańczykiem Hyeonem Chungiem (58. ATP).



Młodszy o siedem lat Edmund nigdy wcześniej w Wielkim Szlemie nie przeszedł 1/8 finału, a do "16" dotarł tylko raz - dwa lata temu w US Open. W Australii w latach 2015-16 przegrał mecz otwarcia, a w poprzednim sezonie zatrzymał się na drugiej rundzie.



Cilić szansy nie zmarnował i niżej notowanego rywala ograł w dwie godziny i 18 minut, w trzech setach.

- Czuję się naprawdę dobrze, dzięki ludziom z mojego sztabu. Ale i tak super, że czekają mnie teraz dwa dni przerwy - wyznał Chorwat.

